Lenny Kravitz en Colombia: ¿Cuándo se presentará el cantante en el país?

Lenny Kravitz tiene a Colombia en su agenda para el 2024, todo ello como parte de su gira mundial “Blue Electric Light Tour”, el ganador de cuatro premios Grammy se presentará en el país.

Te puede interesar: Hijas de Falcao hablaron de sus sentimientos por dejar atrás Europa ¿Lo extrañarán?

Aquí encuentras más contenidos como este

Su regreso no solo emociona a los fanáticos colombianos, sino que también marca un hito en su carrera. Tras un año emblemático que Billboard denominó “Lennaissance”, Kravitz se encuentra en la cima de su carrera, consolidándose como un ícono del rock a nivel global.

Lenny Kravitz en Colombia

Hoy, Lenny Kravitz, ganador de cuatro premios GRAMMY®, escritor, productor, multiinstrumentista y verdadero icono de múltiples facetas, anuncia su regreso a Colombia dentro de su Blue Electric Light Tour 2024.

El concierto se llevará a cabo el 11 de diciembre en el Coliseo Medplus, en una coproducción de Páramo Presenta y Mercury Concerts, con el apoyo de Grupo Aval, Americannio y como celebración de los 30 años de la emisora La X.

El Blue Electric Light Tour 2024 culmina un año emblemático para Lenny Kravitz, al que Billboard llamó “Lennaissance”. En mayo, Kravitz lanzó su duodécimo álbum de estudio Blue Electric Light, recibiendo aclamación crítica generalizada. The Associated Press describió el proyecto como “glorioso... lo mejor del rock del cantante en años”, mientras que NPR lo llamó un “caleidoscopio de rock elevado, funk psicodélico, soul suave y más”. Además, este año, Kravitz fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el “Premio Icono Musical” en los People’s Choice Awards 2024 y el “Premio Icono de la Moda” de CFDA por su papel no solo como uno de los músicos de rock más destacados, sino también como una gran influencia en la moda.

Kravitz, legendario músico estadounidense, comienza su gira en junio con la nueva Blue Electric Light Tour 2024, con el primer show en Alemania el día 23. Después de recorrer Europa y Estados Unidos, la estrella llegará a Bogotá al final del semestre. Su más reciente visita a Colombia fue en 2019.

En última instancia, el Blue Electric Light Tour 2024 promete a los fanáticos de todo el mundo presentaciones en vivo imperdibles de los hits actuales, así como los clásicos de Kravitz en su vasta obra de décadas.

Lenny Kravitz volverá a nuestro país para un concierto histórico en el Coliseo Medplus de Bogotá en la única fecha de su gira por Colombia: 11 de diciembre de 2024. Así que prepárense para disfrutar de los grandes clásicos del rock y no se pierdan la preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! Desde el lunes 24 de junio hasta el miércoles 26 de junio, a partir de ahí iniciará la venta al público general a través de TaquillaLive.com