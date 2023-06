¿Lewis Hamilton olvidó a Shakira? Foto con supermodelo pondría en duda su relación

Alrededor de la vida amorosa de Shakira se han hecho una variedad de conjeturas. Tras su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, los fanáticos de la cantante han estado atentos a cada movimiento que da la colombiana en ese aspecto.

Recientemente se le ha relacionado con el piloto de carreras Lewis Hamilton. Ambos, han estado compartiendo en eventos relacionados con la Formula 1 y además, han compartido en varios restaurantes y discotecas.

Puedes leer: Hijos de Shakira y Messi irán juntos a la misma escuela, así es el lujoso colegio

Sin embargo, esta no es una noticia confirmada y de hecho, los paparazis han estado atentos a lo que realiza Lewis. Incluso, lo pudieron ver compartiendo en un restaurante con una modelo brasileña en Nueva York, mientras la colombiana estaba en Cartagena.

Al parecer, Shakira y Lewis Hamilton están en la “etapa de conocerse y coquetear”, pero aún no lo habrían querido confirmar. Conoce el motivo. Fotografía por: Instagram

Hamilton con una modelo mientras Shakira estaba en Colombia

Shakira se encontraba en Cartagena al frente de la cirugía de su padre William Mebarak y mientras tanto, Lewis Hamilton estaba en un restaurante con una supermodelo, lo que generó dudas en si había o no una relación entre él y la barranquillera.

Supuestamente, la modelo Juliana Nalú, de origen brasilero, sería la mujer que verdaderamente le robó el corazón al piloto británico.

En las fotos que rondan en Internet, no se les ve comiendo juntos, pero, sí se pueden ver imágenes de cada uno por aparte en el mismo escenario. Es posible apreciar la misma decoración en lo que tomaron los paparazis.

Lee también: Clara Chía y Piqué planearían jugada contra Shakira y sus hijos, ¿boda a la vista?

No es la primera vez que Lewis y Juliana habrían “coincidido”, pues, entre el 14 y el 23 de abril, en el Festival de Coachella, a ambos también se les habría visto compartir tiempo juntos. También, en el Gran Premio de Miami.

De ser ciertos los rumores, esto dejaría por fuera todas aquellas teorías que relacionan a Hamilton con la artista colombiana y por ello, varios cibernautas comentaron:

“No, pero este va a ser peor que Piqué”, “Uy, no, Shakira, huye de aquí”, “Hamilton teniendo a una reina y va y se busca otra, no la merece”, “Ay Hamilton, no sabes lo que acabas de perder”, y “Este tipo nunca me inspiró confianza, es peor que Piqué y ya eso es mucho decir”.

La modelo brasilera Juliana Nalú y Hamilton almorzando en el mismo sitio en New York, ayer 12/6/2023. ¿Será Juliana la nueva Núria Tomás de esta historia? Después te quieren dar clases de moral 🤦🏻‍♀️😂 pic.twitter.com/WCVG4fS5z3 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 13, 2023

¿Shakira y Hamilton confirman que son novios?

Aunque hasta el momento no se ha podido afirmar de primera mano que ambos se encuentran saliendo. Lo cierto es que una fuente cercana a la cantante colombiana le habría revelado a la revista People que ambos sí están en una relación.

Puedes leer: “Orden de alejamiento”: Piqué y Clara Chía vencen a periodista en los tribunales

Según el medio de comunicación, los dos estarían en las primeras etapas de la relación, pues la fuente habría dicho que “están pasando tiempo juntos” y se encuentran en la “etapa de conocerse”.

A pesar de ello, otra fuente muy cercana a Shakira le habría dicho al portal Vanitatis que la verdad es que Hamilton solo es un amigo y que ningún otro famoso con la que está relacionada, tiene un vínculo amoroso con ella.