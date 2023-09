Lili Melgar y Shakira: Periodista expuso “la verdad” sobre la niñera de la artista

La ruptura de Shakira con Gerard Piqué, solo le trajo más trabajo, más premios y mucha más prensa de la que hacía mucho no se veía a la colombiana.

Su frustración, su decepción y su poder, decidió ponerlo en cada una de las canciones que publicó en su álbum y eso, la volvió a catapultar a las listas de música y a las tendencias globales.

Con su nuevo lanzamiento ‘El jefe’, dado a conocer el pasado 20 de septiembre, Shakira volvió a enloquecer las redes y a sus fanáticos, pues además del ritmo y el acompañamiento de ‘Fuera regida’, la letra dejó muchas bocas abiertas.

Aunque varias frases de la canción y del video, se robaron la atención de los fanáticos, la aparición de Lili Melgar, niñera de Shakira, mientras su estancia en Barcelona, dejó sorprendidos a muchos.

Según lo mencionaron varios medios internacionales, la mujer hizo parte de la familia por muchos años, pues fue la encargada de cuidar de Sasha y Milan, cuando sus padres no podían estar presentes al 100 %, por lo que conoció de primera mano la situación sentimental en al que estaba la pareja.

Shakira junto a Lili Melgar, Shak si le pago y le dio otra vez empleo ❣️ #ElJefe pic.twitter.com/ow8Jk3DeNv — 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐞𝐞𝐠𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐚 (@_Jdieegocorrea) September 22, 2023

Aunque se dijera que Lili, fue la que se enteró de la infidelidad de Piqué y alertó a Shakira, recientemente, una periodista española habló del tema en programa de entretenimiento y reveló que tuvo acceso al círculo cercano de Piqué para contrastar las versiones de las que tanto se está hablando.

Se trata de Lorena Vázquez, integrante de Las Mamarazzis, quien habló en Y ahora Sonsoles sobre lo que estaba sucediendo alrededor de la expareja.

De acuerdo con la mujer, no es cierto que Lili Melgar le haya contado a la barranquillera sobre la infidelidad de Piqué: “Eso no es cierto, puedo asegurar que no es cierto que Shakira conociera de las infidelidades o presuntas infidelidades de Piqué por esta chica”, indicó Vázquez, a lo que una colega agregó: “Lili era la que le contaba lo que pasaba cuando no estaba en casa, por la mermelada”.

Agregó que “es que esto no es cierto, Shakira supo de Clara Chía y de las infidelidades de Gerard Piqué con la joven mucho después de que comenzaran esas traiciones. Yo no estoy diciendo que no fuera fiel, por lo que narra Shakira y el entorno de Shakira, Piqué fue infiel. Pero ella no conoce nada de esa relación hasta el mes de agosto, cuando es informada por unos trabajadores y por sus familiares, en ningún momento por esa canguro”.

En su discurso, la mujer aseguró que Piqué había salido de su casa de Barcelona cuando inició su relación con Clara Chía.

“No tiene nada que ver, se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Gerard comienza su relación, se muda de la casa y se va a su piso de soltero, en ningún momento la casa fue un centro de amor para el exfutbolista”, concluyó.