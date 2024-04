“Perdón”: esto es lo que decía la carta que dejó Lina Marulanda antes de morir

El 22 de abril se cumplieron 14 años de la muerte de Lina Marulanda, quien por ese entonces era una de las presentadoras con mayor reconocimiento en la farándula colombiana.

La nacida en Medellín tenía 29 años cuando decidió quitarse la vida saltando desde el sexto piso de su apartamento ubicado en el norte de Bogotá. Aunque en un principio la noticia generó muchísimas dudas, tanto en su familia como en sus seguidores, finalmente se pudo comprobar que la decisión de Marulanda fue consecuencia de un fuerte cuadro depresivo.

De acuerdo con las personas más allegadas a la también modelo, una fuerte crisis financiera, así como la desilusión de un segundo divorcio, fueron causales para que Lina saltará desde unos 18 metros de altura para así quitarse la vida.

Lee en Cromos: Lina Marulanda murió hoy hace 14 años. Iván Lalinde le rindió un sentido homenaje

¿Qué decía la carta que dejó Lina Marulanda a sus papás?

El día de su fallecimiento, Lina Marulanda se encontraba con sus padres, a quienes les había dejado una carta la noche anterior en la que no solo explicaba el porqué de su decisión, sino que además les pedía perdón por todos los prejuicios que ella como hija les pudiese haber causado.

En 2011, un año después de su fallecimiento, CROMOS tuvo la oportunidad de entrevistar a Beatriz Cuartas, madre de Lina, y a Paulina, su hermana. En dicha conversación, ambas revelaron apartes de la desgarradora carta.

“Una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”, dijo Cuartas en conversación con esta revista.

Por su parte, Paula aseguró que tuvo la oportunidad de leer algunos fragmentos del diario personal de su hermana, asegurando que se trataba de un cuaderno que guardaba el más profundo dolor de Lina.

“Sí, he leído muy poco. Ella todo el tiempo habla del amor (en el diario) y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella”, indicó la hermana de la fallecida presentadora.

Te puede interesar: Lina Marulanda y Luis Felipe Chacón: él fue el primer esposo de la famosa modelo

Aunque ya son 14 años sin Lina Marulanda, tanto su familia como sus amigos y fans la recuerdan como si hubiera sido ayer su muerte. Las redes sociales se inundaron de lindos mensajes de amor hacia una mujer que en poco tiempo se ganó el corazón de los colombianos y que con su prematura partida nos recordó la importancia de la salud mental en nuestra sociedad.