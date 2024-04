Lina Marulanda murió hoy hace 14 años. Iván Lalinde le rindió un sentido homenaje

El jueves 22 de abril de 2010, el país se conmocionó luego de enterarse de la inesperada noticia del fallecimiento de Lina Marulanda, una de las modelos y presentadoras más destacadas en el país. 14 años después, su gran amigo, Iván Lalinde, recordó a quién era una de sus “parceras” y le dedicó unas palabras muy emotivas en sus redes sociales.

Algunas versiones indican que la presentadora estaba atravesando una profunda depresión y se sentía muy triste por diversas razones, lo que la llevaron a tomar la fatídica decisión aquella mañana del jueves 22 de abril. Aunque se encontraba en compañía de sus padres en ese momento, la modelo expresó su deseo de descansar un momento y fue entonces cuando decidió saltar desde el baño de su apartamento.

“Lina estaba acostada cuando yo la vi. Tenía una virgencita en madera, que siempre la cargaba, la virgencita milagrosa, y ella tenía esa virgen en la mano”, aseguró Carolina Martínez, una de las amigas y asistentes de la modelo.

El homenaje de Iván Lalinde a Lina Marulanda

14 años después, Iván Lalinde, uno de los más grandes amigos de la modelo, aún la recuerda con mucho cariño y amor, por lo que no dejó pasar esta importante fecha sin homenajearla en sus redes sociales y recordar algunos de esos momentos que vivieron. El presentador de Día a Día, ha manifestado en reiteradas ocasiones que todos los días la recuerda debido a la gran amistad que tuvieron por tantos años.

En unas historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Iván Lalinde, recordó a Lina Marulanda y mencionó: “Hoy es 22 de abril, uffff, es el aniversario de mi parcera, Lina Marulanda. 14 años ya... 14 años. Ese 22 de abril de 2010, si no estoy mal, fue un jueves y a esta hora ya estaba entrando a mi negocio y trabajaba ahí todo el día, sobre todo por la mañana. Siempre está en mi memoria, siempre, yo siento que la flaquita siempre está al lado mío”, aseguró el presentador.

En otra historia de Instagram, el presentador sostuvo una foto de Lina Marulanda y acompañó el video con la canción No ordinary morning de Chicane, la cual dice: “Has cerrado tus ojos, ya no ves No había mentiras entre mí y tú no dijiste nada de lo que sabías, pero todavía había algo en tus ojos, me dejó indefenso y paralizado”.