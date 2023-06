Lina Tejeiro y sus confesiones en Día a Día: “Se han manipulado las cosas”

Lina Tejeiro es sin duda una de las actrices más virales en redes sociales, pues su talento ante las cámaras y su autenticidad, han hecho que su comunidad crezca cada vez más.

Te puede interesar: Camilo: Así es el ostentoso avión privado en el que viaja con su familia

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En Instagram ya acumula 10 millones de seguidores y en Día a Día, además de hablar de su más reciente proyecto profesional, también dio detalles de temas personales por los que fue cuestionada en el programa.

Lina Tejeiro en Día a Día: ¿Qué dijo?

La actriz y protagonista de varias novelas y películas estuvo en el matutino de Caracol hablando sobre su proyecto más reciente ‘La vida después del reality’, el cual ya se puede ver por Amazon.

En conversación con los presentadores de Día a Día, dijo sentirse muy orgullosa, pues justamente la serie colombiana que ya se estrenó, fue grabada en las mismas locaciones del ‘Desafío the box’, un ambiente que la actriz aseguró era muy duro.

Sobre el tema, Tejeiro destacó que allí se resalta una realidad de todos los realitys y esa es que sí llevan una edición para captar la atención del televidente. “Lo bueno de esta serie es que en cierta parte muestra la realidad y es que bien o mal, de alguna manera se manipulan algunas cosas en edición”.

“Muchas cosas se editan para generar suspenso”, dijo y luego agregó “en los realitys en los que yo he estado, sí siento que se han manipulado un poco las cosas, pero no en todos, no quiero generalizar”.

En otro momento, la actriz de ‘Chichipatos’ fue cuestionada sobre Andy Rivera y la pregunta que muchos llevan haciéndole en repetidas ocasiones: “¿Por qué terminó realmente con Andy? ”a lo que ella decidió responder: “Porqué todo lo quieren saber; hay cosas que uno no puede saber porque son parte de la privacidad de cada persona” afirmación con la que Carolina Cruz estuvo de acuerdo.

¿Qué le pasó a Lina Tejeiro con los biopolímeros?

El tema de su expareja no se tocó más pero sí el de su salud, pues la actriz también fue cuestionada por Catalina Gómez sobre el proceso que ha llevado para la recuperación de su última cirugía, la cual, según reveló fue más dura que la primera ocasión que llegó al quirófano.

Tejeiro destacó los síntomas iniciaron en pandemia cuando empezó a ejercitarse en casa y que tras relacionarlo con el caso de la presentadora Jessica Cediel, se hizo la resonancia magnética que le dio el terrible resultado de que lo que el médico le había inyectado en su cola eran biopolímeros.

Ante ello, el presentador Iván Lalinde decidió pedirle un consejo para las mujeres que están muy allegadas al tema de la estética y las cirugías, a lo que ella respondió de manera muy franca: “Cuando vaya a ser mamá si es que lo seré, lo primero será inculcarle a mis hijos que se quieran tal cual y como son, porque los cambios que he hecho es por una carencia de amor propio”.

“Mi consejo es que no se hagan nada, no hay que tratar de encajar en una etiqueta en la que no todos cabemos”, dijo.