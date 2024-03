¿Lincoln Palomeque no quería “mostrar” a su hijo menor? Esto confesó Carolina Cruz

Carolina Cruz ha dicho en algunas ocasiones que luego de aceptar la separación con Lincoln Palomeque, los acuerdos sobre los niños se lograron sin mayor problema.

A pesar de que ambos se lleven bien, hay otros detalles que se han conocido y de los que antes no se tenía conocimiento.

Lincoln Palomeque, Carolina Cruz y sus hijos

Hace tres años, la llegada del segundo hijo de Carolina Gómez y Lincoln Palomeque llegó para llenarles la vida de amor, entendimiento y nuevos retos.

Salvador, ha sido una bendición para la presentadora y así lo ha sostenido innumerables veces, sin embargo, esta vez confesó algo de lo que nunca había hablado.

En una entrevista que le concedió a Érika de la Vega, la vallecaucana confirmó que el distanciamiento con su expareja se dio en medio del proceso de crianza de su segundo hijo y todos los cuidados de salud que él empezó a necesitar.

“El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo. ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿Cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?’”, confesó la presentadora.

Igualmente, señaló que en medio del proceso de recuperación de su hijo, prácticamente no tenía cabeza para nada más “ahí yo dije, ¿Qué hago?, lo cuento, no lo cuento, y yo me decía, ‘yo quiero contar lo que está pasando’ porque realmente no me sentía avergonzada, de hecho me empecé a conectar con las mamás que viven esto todos los días de su vida, con situaciones más difíciles que la que yo viví con Salvador”.

Carolina Cruz contó que en medio de todo ello, sucedió su separación por lo que cree que por eso “no me dio tusa, porque estaba tan concentrada en sacar adelante a mi hijo que lo otro no me dio tiempo para pensar”.

En medio de la conversación, aseguró que tienen una muy buena relación pero que al principio no fue tan positiva porque se cuestionaron mucho sobre qué fue lo que pasó para que sus padres no pudieran estar juntos “pero al final lo que quieren nuestros hijos son papás felices, si los papás están bien, los niños están bien”.