Lizzo respondió a las acusaciones de acoso sexual en su contra: ¿Todo es mentira?

Desde que Lizzo se dio a conocer en la industria, impactó con su talento, música y forma de pensar, pues la rapera Melissa Viviane Jefferson, rompió con los estereotipos de belleza y ha tenido un éxito innegable entre su audiencia.

Te puede interesar: ¿Sebastián Martínez “furioso” por imposición sobre su look?: Esto dijo el actor

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Para la cantante, este 2023 ha sido positivo en términos de su música pues logró fue nominada en 5 categorías de los premios Grammy, llevándose el gramófono a Mejor Grabación y nominada a Mejor álbum del año (About Damn Time).

¿Qué pasó con Lizzo?

La cantante de “Juice”, enfrenta hoy una demanda por tres de sus exbailarinas, las cuales la acusan de acoso sexual y hostilidad en el trabajo.

Además de la gravedad del acoso sexual, la denuncia también incluye acusaciones de acoso racial y religioso,, agresión, falso encarcelamiento, discriminación y críticas por sobrepeso.

Lizzo decidió referirse a las denuncias en su contra de manera pública, pues la industria está alarmada con las graves denuncias. Fotografía por: GettyImages

las exbailarinas encargadas de presentar las acusaciones fueron Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez quienes aseguraron que la cantante también había afectado su salud mental con la presión que ponía sobre ellas.

En horas de la mañana de este jueves, la cantante decidió pronunciarse sobre el caso de manera pública y allí -como era de esperarse- negó las acusaciones en su contra.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes”, dice su declaración.

Luego agregó “mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas”.

En una parte de la demanda, una de las exbailarinas señaló que la cantante la animó a “tocar por turnos a los artistas desnudos” cuando se encontraban en un club en el Barrio Rojo de Ámsterdam mientras estaban de gira en febrero.

Otra de las mujeres aseguró que tuvo que “explicar su aumento de peso y revelar detalles personales íntimos sobre su vida para mantener su trabajo”.

Ante estas fuertes acusaciones, Lizzo respondió: “Estas historias sensacionalistas provienen de exempleados que ya admitieron públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional”.

También escribió que “como artista, siempre me ha apasionado mucho lo que hago. Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final del día solo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y a mis seguidores. Con la pasión viene el esfuerzo, el trabajo y los altos estándares”.

“A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo, o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, escribió, agregando que no está “aquí para que me vean como víctima, pero también sé que no soy la villana como la gente de los medios me ha presentado estos últimos días”.

Finalmente, escribió “estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea opacado por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado y apoyado para levantarme durante este momento difícil”.