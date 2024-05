Llaman a Pantera de La Casa de los Famosos “manipulador” por pelea con Martha

Kevin Fuentes, mejor conocido como Pantera, irrumpió en La Casa de los Famosos con su contagiosa energía y personalidad arrolladora.

Este reconocido actor y modelo colombiano, famoso por su participación en realities como “Guerreros”, se ha convertido en uno de los favoritos de la casa gracias a su carisma, talento y espontaneidad.

¿Qué pasó con Pantera de La Casa de los Famosos?

Por estos días su relación con la actriz Martha Isabel Bolaños se ha ido quebrando, pues ha tenido actitudes que a modo de ver de la actriz, han resultado un poco subidas de tono y “machistas”.

La Casa de los Famosos de Colombia ha sido el escenario de diversos roces entre sus participantes, uno de los más sonados ha sido el enfrentamiento entre Kevin Fuentes, conocido como Pantera, y la actriz Martha Isabel Bolaños.

La tensión entre ambos escaló durante un brunch, cuando Bolaños acusó a Pantera de tener actitudes “sistemáticas” y “machistas”. Sus palabras molestaron a sus compañeras de cuarto y amigas, Karen Sevillano y La Segura, asegurando que nada de esto era cierto y que la actriz lo estaba calificando erróneamente.

Ante ello, el deportista, no dudó en defenderse y expresar su sentir con lágrimas en los ojos, notándose muy afectado y sacando de contexto las palabras de Martha Isabel, quien no dudó en aclarar que nada de lo que le estaba diciendo era hacia su cultura, sino estrictamente por actitudes que él había tenido con ella.

“Que es machista, sí me parece que es machista, pero eso no es para ponerse a llorar. Igual que ellos me han tratado a mi de falsa, de hipócrita, de todo lo que me han dicho, es exactamente igual y yo no me he puesto así, no me he puesto a llorar por toda la casa”, destacó Martha.

Sin embargo, durante la noche de eliminación, Pantera decidió cantarle un verso a Martha y cuestionarla si creía tener “el derecho de señalar a todo un departamento de machista. Te quiero decir que te ganes los 400 millones con el corazón, sin pasar por encima de nadie”, destacó

Ante esto, la actriz le respondió que ella nunca se había referido a los guajiros “esa actitud conmigo no tiene nada que ver, tus compañeras te envenenaron al punto de hacerte llorar. Machismo para mí es que el hombre crea que puede tener ciertas actitudes que a la mujer la hacen ver mal y tu sabes de qué hablo. No tiene nada que ver con la Guajira, ni con los hombres, no he dicho lo contrario ni me he metido con tu región”.

Luego, le hizo una invitación a la actriz que muchos rechazaron en redes: “Te invito a que escuches el vallenato que está inspirado en las mujeres principalmente”, concluyó Pantera, a lo que los usuarios de redes respondieron con varias canciones, que por el contrario, ponen a la mujer en el lugar de “la que debe atender a su hombre”.

“Pantera se me cayó, que manipulador es con su llanto“; “Pantera es un solapado, sí ha tenido actitudes fuertes o reacciones fuerte y no por eso debe ponerse a llorar”; “Pantera solo hace show, Martha nunca habló de los guajiros ni nada de eso, se montó en otra película que no es”; “Qué dramático Pantera, y perdón pero el vallenato es de la música más machista que existe”; “Pantera ahora quiere dar lastima”; “Él es el que ha reaccionado mal y ahora es la víctima”.