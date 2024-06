Lorelei reveló cómo se conoció con Falcao: Toda una historia de amor,

En los últimos días, se confirmó una noticia esperada por muchos hinchas de Millonarios: el delantero de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, será el nuevo jugador de su equipo. Esta noticia ha tenido un enorme impacto, ya que es la primera vez que El Tigre jugará en el país luego de 24 años, tras su corto paso por Lanceros de Boyacá.

También puedes leer: Falcao sin palabras: su hijo no quiere ser hincha de Millos, quiere ser de Santa Fe

Esta noticia ha llenado de gran ilusión a los hinchas de Millonarios y a los seguidores de Radamel Falcao García, quienes esperaban verlo jugar en el equipo del que es hincha. Lorelei Tarón, su esposa, también ha celebrado la noticia de su fichaje al club bogotano y está muy feliz de poder vivir en Colombia por primera vez en su vida.

Así se conocieron Falcao y Lorelei Tarón

La cantante argentina Lorelei Tarón ha sido un pilar fundamental para Radamel Falcao a lo largo de su carrera, acompañándolo desde sus días en Argentina hasta su reciente paso por Europa jugando en el Rayo Vallecano de España. En una entrevista reciente con la periodista Sara Bello, recordó cómo conoció al futbolista colombiano y dio detalles sobre su matrimonio de más de 12 años.

Esto te puede interesar: Hijas de Falcao hablaron de sus sentimientos por dejar atrás Europa ¿Lo extrañarán?

“Tengo un esposo maravilloso, la verdad. Hemos tenido un proceso muy largo en nuestras vidas. Llevamos 12 años de casados y, la verdad, acompañarlo en todo este proceso, en su camino y en sus sueños es una aventura y sigue siendo una aventura”, aseguró la argentina.

Así mismo, Lorelei reveló cómo se conoció con Falcao cuando él estaba destacando en River Plate: “Nos conocimos en una iglesia y cuando lo conocí me parecía un chico lindo, pero no más. A mí realmente no me interesaba porque era futbolista y en Argentina no estaban tan bien vistos los jugadores (...) Sin embargo, lo empecé a conocer y me empecé a enamorar”.

La también empresaria argentina confesó que no sabía nada de fútbol y que fue gracias a su esposo que aprendió de este deporte, aunque confiesa que “No veo todos los partidos, pero veo todos en los que él juega”.