Esposa de Falcao reveló qué es lo más duro de vivir en Colombia: no es la inseguridad

La adaptación a un nuevo país siempre trae consigo una serie de retos, incluso para aquellos que están acostumbrados a la vida en diferentes partes del mundo. Este es el caso de Lorelei Tarón, la esposa del reconocido futbolista Radamel Falcao García, quien recientemente se mudó con su familia a Chía, Colombia, tras el fichaje de Falcao con Millonarios.

¿Qué ha sido lo más difícil para Lorelei Tarón de vivir en Colombia?

En una entrevista en el programa de YouTube Sinceramente Cris, Loreléi compartió su experiencia y lo que ha sido lo más difícil de esta nueva etapa.

“Ha sido un sueño hecho realidad porque todos saben que ‘Falca’ es hincha [de Millonarios] desde pequeño y esto es algo que ya lo veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Teníamos ese anhelo en el corazón de venir algún día a Colombia y es muy bonito mostrarles a los niños de la cultura y de la gente, de donde es su papá”, confesó la cantante argentina, dejando entrever el significado emocional de esta mudanza.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. Loreléi reveló que una de las mayores sorpresas ha sido adaptarse a la rutina diaria de los colombianos, especialmente a las madrugadas.

“Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: uy, la madrugada de los colombianos… ¡Es tremendo! [risas]. Yo digo ‘no, no, no’. Los colegios tan temprano, digo ‘¿por qué comienzan tan temprano los colegios?’”, comentó entre risas, recordando cómo en Europa todo suele empezar más tarde, alrededor de las 10:00 de la mañana.

Otro aspecto que le ha resultado complicado es el tráfico. En Europa, la movilidad es más sencilla, mientras que en Colombia ha tenido que organizar cada salida con anticipación. “El tráfico me cuesta un poco, no es que pueda coger el auto y me voy. No, todo lo tengo que organizar”, explicó, añadiendo que, a pesar de estos desafíos, la familia se está adaptando y sus hijos están disfrutando mucho de esta nueva etapa.

A pesar de las dificultades, Loreléi y su familia se han mostrado optimistas y felices por esta oportunidad de vivir en Colombia, un país que no solo es la tierra natal de Falcao, sino también un lugar lleno de nuevas experiencias y aprendizajes para ellos.

*Contenido generado con asistencia de la IA.