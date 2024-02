Lorna Cepeda reaparece en redes y revela la razón de su ausencia: “Fue algo serio”

Lorna Cepeda es una actriz reconocida por su talento y versatilidad. Su papel como Patricia Fernández en Yo soy Betty, la fea la catapultó a la fama internacional, ganándose el cariño del público.

Cepeda ha participado en diversas telenovelas, series y películas, demostrando su capacidad para interpretar personajes de todo tipo. A lo largo de su carrera, ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo un problema de salud que la obligó a ausentarse de las redes sociales.

Puedes leer: La millonada que les pagaban a Natalia Ramírez y Lorna Cepeda por ‘Betty, la fea’

La noticia de su estado se conoció recientemente luego que publicara un video en su cuenta oficial de Instagram en la que explicó que le había sucedido y cuál era la razón por la que estuvo unos días ausentes, lejos de sus seguidores.

Lorna Cepeda estuvo ausente de las redes sociales por varios días. Fotografía por: Instagram @lornacepeda

¿Qué le pasó a Lorna Cepeda?

Luego de una pausa que generó incertidumbre entre sus seguidores, la actriz, conocida también como “la Peliteñida” en Betty, la fea, reapareció en las redes sociales.

Lee también: ¿Quién es el esposo de Lorna Cepeda? La actriz se casó en secreto

“Créanme que sus bonitos deseos fueron importante para mi recuperación, la cual ha sido increíble”, comenzó diciendo la artista.

“Fue algo muy serio que me exigió completo reposo. Me dieron incapacidad por un mes, pero debo guardar reposo otros tres meses en los que no debo hacer fuerza y me toca tener mucho cuidado”, añadió Lorna.

La razón de su ausencia fue una histerectomía total, una cirugía que la obligó a tomar un descanso de su actividad digital.

Puedes leer: “Tenerle respeto al dolor”: Diva Jessurum revela detalles de ‘Expediente Final’

“La intervención que me hicieron fue la resección quirúrgica del útero. Y esta incluyó la extirpación completa del cuerpo, el fondo y el cuello uterino. Por esto se llama: histerectomía total, no como se imaginó un amigo que pensó que me iba a estirar toda”, indicó entre risas.

Ahora, Cepeda se prepara para ir a París interpretando, precisamente, a Patricia Fernández en el Paris Fashion Week 2024 junto a Julián Arango como Hugo Lombardi.