Los lucrativos negocios de Claudia Bahamón, fuera de MasterChef ¿De qué se tratan?

Claudia Bahamón es considerada como una de las presentadoras de televisión más queridas en Colombia, muchos la esperan año tras año cuando llega el momento en el que ‘MasterChef’ regresa a la parrilla, y ahora se encuentran trasmitiendo la más reciente temporada de su versión ‘Celebrity’.

A través de sus redes sociales la huilense mantuvo al tanto a su audiencia sobre cómo se encontraba su salud y la recuperación de su pulmón, pues cabe recordar que hace unos días sufrió un neumotorax del cual ya se recuperó.

¿Cuáles son los negocios de Claudia Bahamón?

Además de estar en el programa de cocina, la presentadora también se ha interesado por el cuidado del medio ambiente y ha ejercido varios proyectos para cuidar del mismo.

Bahamón es una abanderada del cuidado de los mares y océanos y ese ha sido su centro para tomar la decisión del foco de sus emprendimientos.

Aunque Claudia Bahamón sea la presentadora de MasterChef, ella también decidió invertir en otros negocios fuera de RCN. Fotografía por: instagram @claudiabahamon

Además de ser la fundadora de la marca Be Clá, un blog dedicado a todos aquellos –expertos, aprendices, coherentes, conscientes y diferentes– que tienen la voluntad y las ganas de generar un cambio frente a su relación con el planeta.

“Llevo mucho tiempo hablando del medioambiente y buscando crear conciencia desde mi experiencia y, a través de los años, uno de los comentarios que más me han hecho las personas es que no saben cómo empezar, no tienen ni la menor idea. Entonces, siempre me preguntaba si era porque me hacía falta decir o hacer algo para que entendieran el tema, porque aunque parece fácil, no lo es”, dijo Claudia Bahamón, al Espectador la creadora de Be Clá.

Además de ello, Claudia tiene un restaurante y un café. Su restaurante tiene el nombre de ‘Agua de león’ está ubicado en Cartagena.

“El buen comer es un elogio a sí mismo y este lugar es una constante celebración del instante, del momento, del preciso espacio del tiempo donde somos completamente felices”, se destaca en el perfil de Instagram de este lugar.

Por otra parte, el café nombrado ‘Zuluaga Café’, es un emprendimiento familiar. Este negocio está ubicado en el hotel El Bosque, el cual también pertenece a la familia de la presentadora.

El hotel cuenta con cuatro cabañas privadas y un espacio rodeado de árboles, quebradas y verde, el cual fue construido con el foco de reconectarse consigo mismo.