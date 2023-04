Rihanna doblará la voz de un “pequeño personaje”, estará en “Los Pitufos”

A inicios del mes de abril, Rihanna anunció su segundo embarazo por todo lo alto, exactamente lo hizo en su show de medio tiempo en el Super Bowl, que tuvo momento en febrero de este año.

Teniendo en cuenta toda la moda que nos mostró con su primer embarazo en 2022, desde entonces nos ha ido deleitando con diversos looks que resignifican el estilo de una mujer embarazada.

Sin embargo, esta vez su nombre no es tendencia por su bebé o por su marca de moda, sino por darle vida a un pequeño personaje en la famosa película ‘Los pitufos’.

‘Los Pitufos’: Rihanna hará parte de la cinta

Este 28 de abril se conoció que la nueva versión animada de la película ya tienen su primera protagonista y se trata de nada más y nada menos que la cantante de pop Rihanna.

La cantante de barbados apareció en la CinemaCon, la cita de negocios más importante de la gran pantalla, para dar a conocer la gran noticia.

Según lo dicho por la famosa cantante, el personaje del que se encargará y que de hecho es uno de lo más recordados de la película será Pitufina, la tierna muñequita azul que encantó con su delicadeza años atrás.

En la presentación la cabeza de Paramount Animation, Ramsey Naito, también adelantó que la cinta tratará temas de identidad y abordará lo que es ser un “Pitufo”

“Intenté conseguir el papel de Papá Pitufo, pero no funcionó”, dijo la cantante de “Diamonds” durante el encuentro.

Igualmente, se conoció que la reciente madre no solo prestará su voz para Pitufina, sino que también está creando canciones que sean exclusivas de la película, con la que esperan continuar conquistando a grandes y chicos.

Durante la conferencia, Rihanna bromeó: “Traté de conseguir el papel de Papá Pitufo pero no funcionó”. La cantante, que recientemente brilló por su actuación en la más reciente Super Bowl, apareció en el Hotel y Casino Caesar’s Palace, donde se está llevando a cabo el evento, vestida totalmente de mezclilla y presumió que tiene tres meses de embarazo del que será su segundo hijo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la cantante participa en una película animada, pues en 2015 la mujer interpretó a Gratuity “Tip” Tucci en la película “Home”. Además, la artista de “Rude Boy” también ha hecho parte de cintas como “Ocean’s 8″, “This Is the End” o “Battleship”, demostrando que la actuación es algo que le llama mucho la atención y para lo que también es muy buena.