Los últimos eliminados de ‘El Desafío’ revelaron qué les hizo falta para triunfar

En Tobia, Cundinamarca, se lleva a cabo este año El Desafío: the box. El programa, transmitido en Caracol Televisión, pretende encontrar al competidor que demuestre en cada prueba fuertes capacidades físicas y mentales.

Son dos los equipos que quedan en competencia: Alpha y Beta. Cada uno va a las pruebas con el objetivo de ganar y poder llevarse los beneficios y poner un chaleco de sentencia. Las personas con dicho chaleco deben ir a un espacio donde compiten por quedarse en el juego.

En el último capítulo se dio esta prueba con dos integrantes de cada grupo. Los dos hombres eran Iván de Beta y Byron de Alpha. En cuanto a las mujeres, las que tuvieron que enfrentarse a muerte fueron Daniela de Alpha y Juli de Beta.

'El Desafío' es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

Con el pasar del juego los que tuvieron que abandonar la competencia fueron Iván y Daniela. Los dos, entre lamentos, se despidieron de sus equipos y reflexionaron sobre aquello que les hizo falta triunfar. Acá te contamos qué dijeron.

¿Qué dijeron Iván y Daniela de su salida de ‘El Desafío’?

La salida de Daniela e Iván de El Desafío: the box dejó muchas opiniones encontradas tanto en el juego, como en las redes sociales de aquellos televidentes que todo el tiempo están atentos a lo que pasa en el programa.

Al irse, Iván dijo: “Me sentí muy bien en la prueba, me sentí eficaz, pero creo que hay cosas del juego que hay que tomar en cuenta siempre, creo que esta vez no las tuve, pero nada, siento que me fatigué un poco en los brazos, pero ese fue el final y lo acepto”.

Por su parte, Daniela se refirió a un momento en el que ella y Juli se ayudaron para poder llegar hasta el final.

“Si de pronto no hubiese ayudado al tema de sacar las piedras, hubiese tenido más tiempo para la puntería y poder ser más asertiva en ese punto, pero siempre he pensado en los demás y en ayudar y creo que eso se vio bonito”, expresó la exdesafiante.

¿'El Desafío’ tiene libreto?

Andrea Olaya, más conocida como Valkyria, reveló algunos detalles de lo que sucede en el interior del reality. Sobre todo, desde su experiencia como concursante de la edición del 2022 y además, como ganadora de la misma.

En su cuenta oficial de Instagram, Valky, como le decían de cariño, abrió la caja de preguntas para resolver varias dudas a sus seguidores. Allí, quienes escribieron no pudieron evitar preguntar sobre El Desafío y lo que pasa en el juego.

Sin preámbulos, los seguidores de la ganadora le preguntaron si el programa era libreteado, refiriéndose aquellas partes llenas de romance, discusiones y dolor, que enfrentan los participantes como parte de la convivencia.

“Tendríamos que ser actores de Hollywood para poder tejer esas historias tan increíbles que se tejen en El Desafío. No, [El Desafío] solito con lo que pasa, con lo que estás sometido, el hambre, el dolor, la angustia… todo eso crea una atmosfera perfecta para que se generen situaciones increíbles”, dijo la exdesafiante.