Luis Fernando Múnera: Se confirmó la muerte del reconocido actor antioqueño

Nacido en Bello, Antioquia, Luis Fernando Munera se reconoció como uno de los artistas más destacados en varias novelas que acompañaron a los colombianos por largo tiempo.

Te puede interesar: Iván Lalinde, muy afectado por trágica muerte de compañero en ‘Día a Día’

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

La muerte del actor sacudió la escena del entretenimiento, pues sus colegas y allegados no esperaban que su fallecimiento se fuera a dar tan pronto.

Mere Luis Fernando Múnera

Este 9 de febrero se conoció la triste noticia del deceso del actor antioqueño quien desde 1981 empezó a aparecer en producciones nacionales y a ganarse el cariño de los colombianos.

La televisión colombiana lamenta el fallecimiento del actor paisa Luis Fernando Múnera recordado por su participación en 'Pedro el Escamoso'. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Con 73 años, la industria del entretenimiento se despide de Múnera, quien hizo parte del elenco de producciones como ‘Te voy a enseñar a querer’; ‘Calamar’; ‘La otra raya del tigre’; ‘Pandillas, guerra y paz’; ‘Aquí no hay quien viva’; ‘Operación Jaque’; ‘La Pola’ y ‘Escobar, el patrón del mal’.

Se destacaba por hacer papeles de abogado, general, militar y otros más. Sin embargo, su talento no estuvo únicamente en producciones de la pantalla chica, pues también tuvo la oportunidad de trabajar en la escena del cine.

Trabajó en películas como ‘La estrategia del caracol’; ‘Ilona llega con la lluvia’; ‘Golpe de estadio’; ‘Perder es cuestión de método’; ‘Paraíso Travel’ y la película populare cada 25 de diciembre de ‘El Paseo’ de Dago García.

Lamentamos informar que el veterano actor Luis Fernando Munera falleció.



El actor era conocido por producciones como: El Bogotazo, Pedro El Escamoso, Pocholo, entre otros, en el que siempre entregaba todo su talento.



Le enviamos nuestras condolencias a sus familiaresy amigos. pic.twitter.com/BcvVOGcB4L — La Red Caracol (@LaRedCaracol) February 9, 2023

Hace aproximadamente un año, el Canal Capital publicó una entrevista en la que el actor hablaba de su carrera y en especial de su papel como Gustavo Calle Isaza en la película ‘La estrategia del caracol’, la cual le abrió muchas puertas.

En su conversación, recordó una de las escenas más difíciles que tuvo que hacer, ya que estaba relacionada con una culebra que la llevaba encima de los hombros.

“Yo le tenía el pavor y cuando el muchacho especialista en culebras me la puso encima yo no me atrevía ni a moverme”, dijo.

Al hablar sobre la persona que lo llevó a Medellín en los años 50 dijo: “Mi gran patrón, amigo y señor, se llamaba Jaime Tobón de La Roche, era el mejor locutor deportivo de la época”.

Su pasión por el deporte también marcó su trayectoria, y las puertas de la radio se le abrieron gracias al ciclismo, cuando escuchaba las Vueltas a Colombia. Armó su propia radio a sus 15 años y el sueño seguía intacto, hasta que llegó a Caracol, donde fue narrador con tan solo 20 años.

La noticia de su fallecimiento llegó como un baldado de agua fría, y fue confirmada a través de las redes sociales del programa La Red.

Te puede interesar: Conoce a Lili Villarreal, otra colombiana que se destaca en la Nasa