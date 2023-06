Luis Uribe, el animador colombiano que llegó a Pixar y trabajó en Elementos

Los fans de Disney y Pixar descubrirán un nuevo mundo en ELEMENTOS, una cinta que se estrenó en todos los cines del país este 22 de junio.

Ciudad Elementos, es un lugar nunca antes visto que alberga habitantes de los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Parte del proceso de creación tuvo que ver con la historia de origen del lugar.

Dividida en distritos, Ciudad Elementos presenta un sencillo código de colores que ayudan a la audiencia a identificar cada uno de ellos. Las vecindades de agua son predominantemente azules.

En los espacios que habitan los personajes de fuego resaltan los colores rojo y naranja, mientras que los de tierra lucen tonos de verde o marrón.

Para Luis Uribe esta cinta es una de las más difíciles en las que ha trabajado, pues para lograr animar cada detalle tuvo que tomarse un buen tiempo.

Cromos: ¿Qué fue lo más retador técnicamente al momento de hacer esta película?

Luis Uribe: Yo creo que todo. Es una de las películas más complejas en las que hemos trabajado en Pixar, pues en otras hemos animado humanos o personajes de los que teníamos referencia de alguna manera para poder trabajarlos pero en esta, siendo elementos el nivel técnico de movimientos fue complejo.

Por otro lado, la parte de actuación, era otro punto que teníamos que tener presente para que el personaje no se moviera como un humano común y corriente si no teníamos que debíamos imaginarnos que si iba mover el brazo, de un lado a otro, teníamos que saber cómo lo haría el fuego o cómo se comportaría el agua; entonces, tuvimos que ingeniarnos formas nuevas para hacer ese tipo de transiciones

Teníamos un montón de herramientas que nos dieron para hacer la animación y que ésta se comportara más realista para que se creyera que los personajes sí eran elementos, entonces era un componente de acting, en un momento, para que el personaje transmitiera lo que se necesitaba comunicar en cada escena. Además de eso, teníamos que tener ese nivel técnico de cómo se comportan los elementos para poner una capa encima de otra.

C: Teniendo en cuenta eso, ¿Tuviste que desarrollar alguna técnica en especial para lograr que cada elemento proyectara lo que se quería en la película?

LU: Sí, creo que a todos nos tocó experimentar unas semanas antes de empezar a trabajar en las escenas. Hicimos unos test entre nosotros que nos íbamos mostrando para ver cómo podíamos ser más eficientes y que se viera más creíble en la animación. Como te digo, usamos estas nuevas herramientas que nos dieron en el programa de animación, para que todo fuera más convincente en la manera como se mueven los personajes.

C: ¿Cómo te fue trabajando con el director Peter Sohn?

LU: Muy bien es la segunda película en la que trabajo con el yo empecé en Pixar en Good Dinosaur en 2015 y ya lo conocía un poco entonces fue muy chévere volver a trabajar con él.

Las revisiones y el trabajo en equipo siempre fue muy interesante porque por un lado es muy chistoso y cuenta historias que hacen que esas revisiones sean más amenas y por otro lado, teniendo en cuenta que esto es una historia basada en la vez que él llegó a Estados Unidos, también fue interesante saber de dónde venía cada escena y cómo eran los sentimientos que él quería poner en cada escena.

También conocimos un poco cómo relacionarse cuando se es inmigrante, teniendo en cuenta que a él le tocó empezar su vida en Estados Unidos.

C: ¿Con qué elemento de la película te identificaste?

LU: Creo que soy más parecido Wade por la personalidad. Soy más como el agua a comparación de Amber que tiene mucha más energía y está corriendo y haciendo cosas, Wade es un poco más relajado en el día a día, entonces me identifico con él.

C: Luis, tu paso ha sido por Coco, por los Increíbles y te quiero preguntar ¿Cómo crees que estos proyecto te han aportado para ser mejor cada vez en tu profesión?

LU: Tener esa experiencia de haber trabajado en tantas películas es muy valioso porque en cada proyecto conoces nuevas técnicas conoces a las personas y aprendes un montón sobre actuación, entonces vas construyendo con cada película un poco más de experiencia y cuando llegas a proyectos grandes como este ya tienes un montón de herramientas y recursos que puedes usar y aplicar para que las escenas quedan aún mejor.

Esta evolución es súper importante y estoy muy agradecido y soy afortunado de llevar todos estos años en el estudio y haber hecho parte tantas películas.

C: Con tantos proyectos ya chuleados ¿te llamaría la atención hacer parte de alguna otra película que esté relacionada con nuestro país tipo Encanto?

LU: Sí, más adelante eso sería algo interesante no sé si estando en Pixar, pero cuando salió encanto la película de mí fue muy chévere ver que hubieran pasado una película de un estudio tan grande en Colombia y siempre queda esa espinita de por qué no pude trabajar allí porque me hubiera encantado.

Por ahora los proyectos en los que estoy voy a trabajar y en los que estaré trabajando también son buenísimos; por mi lado trato de aportarle a la gente que está empezando en Colombia cuando mandan mensajes o cuando quieren aprender algo intento responder cuando tengo la oportunidad.