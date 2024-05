El hermoso sueño que cumplió Luly Bossa en honor de su hijo: “Lo que Ángelo inspira”

Ya son casi tres meses que han pasado desde que falleció Ángelo, el hijo menor de Luly Bossa. La actriz dio la triste noticia el pasado 9 de marzo, cuando el joven de 22 años partió de este mundo después de luchar durante una década contra la distrofia muscular de Duchenne.

Los días pasan, y aunque el dolor perdura, Bossa ha demostrado una gran fortaleza y valentía para sobrellevar la pérdida de quien, según la propia actriz, fue el gran amor de su vida.

Las nuevas esculturas de Luly Bossa en honor a su hijo Ángelo

De hecho, antes de rendirse, Luly ha preferido seguir adelante con su vida en pro de mantener vivo el recuerdo de su hijo. Ejemplo de esto fue la más reciente adquisición que hizo la actriz: unas esculturas que Ángelo no pudo tener en vida, pero que ahora su mamá, en honor a él, ya tiene en sus manos.

Se trata de un par de alas y un ángel que representan a Ángelo en todo su esplendor. “Lo que Ángelo inspira. Hoy quiero darle las gracias @kikartoficial por conectarse con nuestra historia y recibir de sus manos estas obras maravillosas. Sin duda todos en casa merecemos tener una pieza de arte que al verla alegre nuestros corazones”, escribió Luly al mostrar la obra de arte a sus seguidores en redes sociales.

Así fueron los últimos momentos de Ángelo, hijo de Luly Bossa

Cabe recordar que Luly Bossa ya ha pasado por varios momentos de su duelo, y en la mayoría de ellos ha decidido compartir con sus seguidores las emociones y sentimientos que esto le genera. Uno de estos procesos fue hablar sobre los últimos momentos de la vida de Ángelo.

“Yo no sé si él quería irse solo. (...) Él dijo “Ya vengo”, respiró y se le atravesó una flema. (...) él ya no respiraba, eso fue en cuestión de segundos. (...) Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud. (...) Había que llevarlo a la Clínica Colombia. A veces Ángelo me volvía, se le sentía el pulso (...) Lograron los impulsos eléctricos, pero hizo un paro”, relató Bossa.

La actriz comentó que en los últimos momentos de vida de su hijo Ángelo, él le comentó a la enfermera que “se le estaba haciendo tarde, que debía irse y de pronto se atragantó”. Además, Luly Bossa comentó que el último regalo que él le dio fue una carta que preparó por dos semanas en el que mencionaba que ella “siempre sería su mujer favorita y me agradecía por haberle dado la vida y porque luché para sacarlo adelante”.