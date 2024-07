Luly Bossa habló por primera vez de video íntimo filtrado hace 23 años, esto dijo

Desde su debut Luly Bossa, se consolidó como una actriz de notable trayectoria, cautivando al público con su talento innato, versatilidad y entrega incondicional a cada uno de sus personajes.

Su carrera artística abarca una amplia gama de producciones, incluyendo telenovelas, series, obras de teatro y películas. Su participación en “Amores de mercado, El Zorro: la espada y la rosa, La teacher de inglés, 5 viudas sueltas y Esmeraldas, la catapultó a la fama nacional, consolidándola como una figura reconocida y querida en el país.

¿Qué hace actualmente Luly Bossa?

La vida de Luly Bossa ha estado marcada tanto por éxitos como por desafíos. En 2024, la actriz colombiana sufrió la pérdida de su hijo Ángelo a los 22 años, debido a una enfermedad degenerativa.

Ante este dolor inmenso, Luly ha demostrado una admirable fortaleza y resiliencia, encontrando consuelo en el amor de sus seres queridos y en el recuerdo imborrable de su hijo.

Bossa, se convirtió en el centro de un escándalo mediático en 2001 cuando un video íntimo suyo, grabado años atrás con su expareja, fue filtrado y difundido sin su consentimiento. Este hecho marcó un antes y un después en su vida, tanto personal como profesionalmente.

La filtración del video generó una ola de morbo y comentarios hirientes hacia Bossa, quien se vio expuesta a la humillación pública y al juicio social. La actriz, en ese entonces embarazada de su hijo Ángelo, tuvo que enfrentar la crudeza de la violencia sexual y el impacto que esta tenía en su vida privada.

En entrevista con la Revista Bocas, la actriz se refirió a ese momento y lo duro que fue atravesar por todo ello. “Me juzgaron, más a mí que a él, pero lo interesante es que con los años, muchos volvieron para pedirme perdón”, dijo Luly Bossa.

También mencionó que cuando el escándalo de su video sexual filtrado ocurrió, muchas personas cercanas a ella y a su familia le aconsejaron que dejara Colombia.

“Yo no iba a abandonar a mis hijos. Además, yo no había hecho nada de lo que tuviera que avergonzarme (…) Yo no sé si en el medio profesional me juzgaron. Me pasaron cosas muy desagradables: hubo libretistas que decían que yo había tenido la culpa, un actor que me dijo una cosa tenaz. Por eso me alejé mucho de todo el mundo desde ese momento”, agregó.

También afirmó que no fue la única afectada, ya que su expareja, el bailarín Beto Pérez, también tuvo que enfrentar críticas, especialmente por sus intentos infructuosos de participar en varias producciones.

“Esto afectó mi honra, mi buen nombre, hubo contratos que se cayeron (…) Me pasaron muchas cosas, pero eso yo no lo saco a ventilar porque es algo que le pertenece a mi vida y a mi crecimiento. Esto afectó a mis hijos de una manera en que la persona que hizo el daño no se imagina, a mí y a mis hijos también, ellos se vieron afectados por esto”.

Luly Bossa que ese incidente ya es parte del pasado para ella, y ni siquiera tiene interés en mencionar a la persona que lo hizo público. Desde entonces, decidió enfocarse en cuidar a sus hijos, Lucciani y Ángelo, y comenzó a buscar consuelo en Dios. Ahora, dedica horas diarias a la oración y ve videos que la ayudan a profundizar en su conexión espiritual.