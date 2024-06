Luly Bossa no aguantó más y respondió a las críticas sobre su duelo

La reconocida actriz Luly Bossa pasó hace pocos meses por uno de los momentos más duros de su vida cuando su hijo, Ángelo, falleció. La artista compartió en sus redes sociales un video en el que se la veía muy afectada y angustiada, ya que no tenía los medios suficientes para solventar los gastos funerarios. Ante esta situación, acudió a sus seguidores en busca de ayuda para lidiar con esa difícil circunstancia.

También puedes leer: El hermoso sueño que cumplió Luly Bossa en honor de su hijo: “Lo que Ángelo inspira”

“Mi Ángelo se me fue, después les cuento, ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda (...) Por favor oren por mí porque lo necesito mucho, no se supone que los hijos se vayan antes que uno... gracias, mucha oración, por favor”, aseguró en ese momento la actriz.

Luly Bossa responde a las críticas

A lo largo de los últimos meses, Luly Bossa ha compartido con sus seguidores cómo ha estado lidiando con el duelo tras la pérdida de su hijo. La actriz ha homenajeado y recordado a Ángelo en varias ocasiones a través de publicaciones en sus redes sociales. Aunque la gran mayoría de sus seguidores la apoyan y comprenden su dolor, ella también ha enfrentado críticas sobre la manera en que ha manejado su proceso de duelo.

Esto te puede interesar: Luly Bossa le rendirá homenaje a su hijo Ángelo con un emotivo proyecto

“He estado callada mucho tiempo, por ser muy respetuosa de lo que la gente dice y el 99% de la gente me está apoyando y yo con eso soy muy agradecida. Si yo pienso distinto a lo que ustedes piensan, es bonito que lo respeten, así como yo respeto, uno no debería meterse en ese tipo de cosas”, aseguró la actriz.

Posteriormente, la actriz comentó: Yo a Ángelo lo lloró. (...) A mí Ángelo me hizo, me transformo en otro ser humano (...) El duelo es mío y si publicar algo te molesta, te puedes ir de la cuenta y agradezco profundamente a la gente que me ha apoyado”, afirmó la actriz.