Luly Bossa le rendirá homenaje a su hijo Ángelo con un emotivo proyecto

Luly Bossa atravesó uno de los momentos más duros de su vida cuando en la mañana del 9 de narzo se confirmó el fallecimiento de su hijo Ángelo. La actriz compartió el angustiante momento que pasó en sus redes sociales debido a que el joven no tenía seguro funerario.

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda (...) Necesito ayuda, oren por mí, porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias”, comentó la actriz.

Tiempo después, fue Luly Bossa quien comentó que finalmente recibió ayuda por parte de Capillas de la Fe, quienes le brindaron todos los servicios funerarios. Durante estos últimos meses, la actriz ha compartido con sus seguidores en sus redes sociales cómo ha vivido su duelo y cómo han sido sus días sin la compañía de Ángelo.

El proyecto con el que Luly Bossa homenajeará a su hijo

Recientemente, la actriz, quien es recordada por haber participado en grandes producciones como Azúcar, Isabel me la veló, 5 viudas sueltas, Por amor a Gloria, La ley del corazón, entre muchos otros, realizó una dinámica en sus redes sociales y respondió a muchas de las preguntas que le hicieron sus seguidores, allí dio a conocer el nuevo proyecto con el que espera rendirle homenaje a su hijo.

“Estoy trabajando por una ley, una fundación, por Ángelo. Por un lado, un documental y los proyectos que estén por llegar para cumplir los sueños que tenía junto a Ángelo”, aseguró Bossa en sus redes sociales.

Por ahora, la actriz no ha dado a conocer más detalles sobre cuáles serán estos proyectos, pero se espera que en las próximas semanas se conozca más información al respecto. Por otra parte, hace algunos días, Luly Bossa sostuvo una entrevista con la revista 15 Minutos, donde compartió cómo fueron los últimos momentos junto a su hijo.

“Aunque pedimos sushi, su comida favorita, él tenía los ojos cerrados, decía que estaba cansado (...) le dijo a Mabel, nuestra nana y quien se convirtió en parte de la familia, que ya no quería volver a comer nada de eso, además una semana antes había comenzado a hablar con ella de la muerte. Ahora creo que él quería irse y estaba esperando a su hermano para despedirse”, aseguró la actriz.