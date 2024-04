Luly Bossa y el increíble regalo que le cambió la vida: “Tiene un efecto calmante”

Luly Bossa se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, debido a que hace cerca de un mes vivió una de las experiencias más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su hijo Ángelo, quien padecía una enfermedad degenerativa. La actriz se ha dado el tiempo para vivir su duelo y en sus redes sociales se le ha visto mucho más tranquila, compartiendo con sus seguidores cómo ha sido este proceso.

Ángelo Bossa falleció en la mañana del sábado 9 de marzo. La noticia la dio a conocer la misma Luly Bossa a través de sus redes sociales y comentó una angustiosa situación por la que estaba pasando y pidió ayuda de todos sus seguidores.

“Mi Ángelo se me fue. Ahora lo que necesito es ayuda, porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso; necesito ayuda, y quiero darle una despedida como Dios manda y todo eso (...). Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno... Gracias”, comentó la actriz a sus seguidores.

Luly Bossa junto a su hijo Ángelo Fotografía por: Instagram @lulybossa1

“Tiene un efecto calmante especial”

Luego de cerca de un mes del fallecimiento de Ángelo, Luly Bossa ha compartido muchos de los momentos que ha vivido desde la partida de su hijo. Recientemente, en una publicación en sus historias de Instagram, dio a conocer una de las sorpresas que ha recibido en estos últimos días y se ha convertido en una pieza clave en su duelo.

La actriz compartió que hace unos días recibió un regalo muy especial, se trataba de una pequeña gata de color blanco que se ha convertido en su compañía y su llegada le ha permitido tener un poco de tranquilidad en los momentos más duros.

“Ella se la pasa metida en mi cuello y tiene un efecto calmante especial. Me la trajeron de regalo el jueves y es la cosa más bonita”, comentó Luly Bossa en sus redes sociales. En el video se puede ver a la actriz acostada junto a la gatica que no paraba de ronronear.

El obsequio que recibió Luly Bossa alegró a más de uno de sus seguidores que resaltaron la importancia que tienen los animales en algunos de los momentos más difíciles. “Me alegra tanto por ti, es el mejor regalo y esa pequeña será tu compañía y te apoyará cuando más lo necesites, La amo!”, fue uno de los comentarios de uno de sus seguidores.