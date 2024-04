Luz Clarita habló de su enfermedad: “Soy feliz, terminé tratamiento” ¿Qué le pasó?

Para los que no lo saben, Daniela Luján es una actriz y cantante mexicana, reconocida por su trabajo en televisión. Muchos crecieron con ella, por eso sabemos que saltó a la fama en su infancia por su papel protagónico en la telenovela Luz Clarita en la década del noventa.

Lee en Cromos: ¡Hermosa! Así lucía Margarita Rosa de Francisco con cabello negro en El Desafío 2008

Desde su niñez ha participado en producciones televisivas, teatrales y cinematográficas en México. También ha incursionado en la música, lanzando álbumes y sencillos.

Luis Clarita se refirió a la salud mental

Durante la pandemia, Daniela no tuvo dificultades financieras gracias a sus ahorros, y aprovechó el tiempo para lanzar en Youtube un canal llamado Envinadas, junto con Daniela Botas y Jessica Segura.

Sin que nadie lo supiera, Daniela había estado lidiando con una depresión funcional durante algún tiempo. Finalmente, buscó tratamiento psiquiátrico después de considerar la idea de quitarse la vida.

Esta información es para ti: Atención: murió Carlos Castañeda, el icónico ‘Juan Valdéz’ por 20 años

Afortunadamente, el tratamiento fue efectivo y la protagonista de esta historia comenzó a brillar nuevamente.

Daniela Luján: en qué anda hoy

Según algunos medios mexicanos, “Luz Clarita” volverá a las novelas con un papel protagónico. Rosy Ocampo la ha reclutado para sumarse a su reciente proyecto llamado Papás por conveniencia, donde compartirá set con Martín Ricca, Ariadne Díaz, y José Ron, entre otros talentos destacados.

Muchos consideran que la televisión le debe más oportunidades. En una entrevista reciente, Luján fue tajante al respecto: “Algunos dicen de pronto ‘es que necesitabas justicia’ y no, la vida no me debe nada, ni yo le debo nada a la vida”, dijo en Envinadas, su proyecto más exitoso que la baña de vigencia.

“Yo estoy viviendo muchas cosas paralelamente, pero sin menospreciar a nada ni nadie, yo siento que hay muchas personas que quieren ese crédito de lo que a mí me está sucediendo y del cariño que yo estoy recibiendo en este momento, pero yo se lo debo completamente a Envinadas”, sostuvo la mexicana.

Daniela Luján y sus reflexiones sobre la fama infantil

“Los comentarios son de que ‘es que brilla desde que está en las giras de los 2000′s o desde que está comprometida’, ¡No, chica, desde que terminé mi tratamiento psiquiátrico”, reveló a Dani Valle.

“Tenía un novio, tenía una casa, tenía una perrita, tenía trabajo. Todo estaba padre y no lo podía disfrutar y ahora todos estos regalos que me está dando la vida, los puedo disfrutar y los puedo agradecer y eso está chido”, dijo sobre la depresión que sufrió.

El teatro es lo que más le apasiona

“Siempre confié en que esta carrera es de ciclos y me di chance de hacer proyectos que me llenaban el corazón y que me retaban de otra manera mucho más profunda, como es el caso del teatro que lo gocé y lo gozo muchísimo”, confesó al influencer Dani Valle.