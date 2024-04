“Una tortura”: Mabel Cartagena reveló por qué renunció a ‘El Lavadero’

Aunque duró un buen tiempo sin participar en la televisión, Mabel Cartagena es una de las presentadoras más queridas y recordadas en Colombia, especialmente por su trabajo en ‘El Lavadero’. El programa de chismes de RCN ocupó el primer lugar del rating del fin de semana (antes que ‘La Red’), gracias a que tenía como cabeza a ‘La Negra Candela’, una de las periodistas de chismes más importantes del país.

Así, Cartagena hizo un equipo fenomenal junto con ‘La Negra’ y Rodrigo Castro (el otro presentador del programa). Por esto, para los televidentes fue una sorpresa cuando se enteraron que Mabel había renunciado.

¿Por qué renunció Mabel Cartagena a ‘El Lavadero’?

Once años después de su salida, la presentadora aprovechó su presencia en redes sociales para revelar las razones por las cuales le dijo adiós al programa, mismo que, según ella, fue el que más amó hacer en su vida.

“Este era un programa de chismes del canal RCN, en ese entonces era el espacio número uno de entretenimiento y teníamos un ‘rating’ súper alto. Yo tengo la fortuna de decir que trabajé cuando la televisión era ‘bacanísima’ porque no existían las redes sociales, así que todo el mundo la veía”, dijo Cartagena en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Aunque la criada en Barranquilla era feliz en su trabajo, había algo que le robaba el sueño y que la hacía sentir un poco incómoda en medio de sus funciones en ‘El Lavadero’: el sueldo. Durante los 9 años que estuvo en el programa, Mabel recibió el mismo salario, y el único incremento que había era el que la ley establecía; es decir, según explicó, nunca hubo un interés genuino del canal por valorar de mejor manera su trabajo.

“Todos estos años yo devengaba un sueldo de $3.200.000. No sé cuánto ganaba ‘La Negra’ creo que ganaba más que yo, porque ella conseguía los chismes, las exclusivas y yo era la presentadora igual que Rodrigo”, dijo.

Para Cartagena, “sobrevivir con ese sueldo en Bogotá” era una “tortura”; sin embargo, no se atrevía a dar el paso para exigir un sueldo mejor. No fue sino hasta que se casó con Sebastián Decoud y que dio a luz a su primer hijo, que la presentadora tomó la decisión de valorar su trabajo.

“Yo estaba cansada, pero amaba hacer el programa. Así que decidí hablar con recursos humanos del canal y les dije: ‘Yo llevo casi una década en el canal y ganó esto, eso es muy poquito, y me gustaría que me subieran el sueldo”, añadió.

No obstante, la respuesta la desilusionó por completo: “tú no sabes la gente que está haciendo fila por tu puesto, tú no eres indispensable para el programa”. Fue en ese momento cuando Mabel Cartagena sintió que no quería estar en un lugar donde no era valorada y ese mismo día renunció.

“Les cuento que pasaron después de mí, más o menos doce presentadoras, y el programa se acabó al año, y me dijeron que no era indispensable, pero se acabó”, concluyó.