Mabel Moreno y la fuerte confesión sobre su exesposo: “Me decía: ‘Ay, qué lobera’”

Mabel Moreno es una reconocida actriz que ha participado en varias producciones como ‘Las profesionales, ‘Vecinos’, ‘Susana y Elvira’, ‘Diomedes’, y ‘La ley del corazón’, cuyo personaje cautivó a muchos.

Su carrera ha estado marcada por el buen talento y la versatilidad, por ello, que confesara que su expareja se sentía apenada por el gran talento que la destaca dejó impactados a varios seguidores.

¿Quién es el exesposo de la actriz Mabel Moreno?

Pocas personas sabían que la actriz colombiana había contraído matrimonio, ya que esta decisión la tomó cuando apenas tenía 22 años.

A pesar de ser un figura pública, hay un detalle de su vida personal que hace poco se conoció y que todavía genera reacciones en redes sociales.

Moreno estuvo casada y, aunque si destacó que no fue un mal matrimonio, tuvo una difícil separación con esa persona.

En un diálogo con la ‘Diva Rebeca’, hace un tiempo, la actriz reveló que su salida repentina de la novela de ‘Chepe Fortuna’ había sido porque realmente estaba en depresión y necesitaba tiempo para sanar.

“Sí fue una depresión, no me había pasado algo puntual, pero habían cosas en mi vida que socialmente estaban bien aceptadas, pero que a mi no me llenaban”, señaló Moreno.

Luego de mucha insistencia por parte del periodista que realiza ese personaje, ella confesó que se había casado y que a pesar de que no había sido un mal matrimonio, algunas cosas que había pasado con su expareja sí le afectaron.

“[…] Me decía: ‘Ay, qué lobera que seas actriz, que pereza que actúes’. Cosas muy inconscientes que te van empezando a desdibujar y a minimizar y el problema es que uno empieza a comprar esas ideas para mantener un matrimonio”, aseguró.

Justamente por ello, Mabel Moreno empezó a sufrir de ansiedad y depresión, por lo que decidió separarse y dejar todo ahí.

“No fue un mal matrimonio, pero yo sentía que todavía me faltaba vivir, viajar, hacer y deshacer”, confesó la actriz y agregó que por ese entonces ocurrió el suicidio de Lina Marulanda, un hecho que la hizo reflexionar mucho sobre su vida.

Sobre su matrimonio contó: “Me casé muy chiquita y a mi exmarido no le gustaba que yo fuera actriz y yo soy actriz desde niña. Eso me generó un conflicto y tuve que analizar qué era lo que yo quería en mi vida y tomar la decisión de separarme, que tampoco fue fácil en una relación de 10 años”.

En la conversación, también dijo que habló con su madre quien fue su confidente y le aconsejó que si quería seguir en su matrimonio solo por no ser juzgada, que lo mejor era que se divorciara.

“Él no quería que yo volara y yo se lo permití, dejando de ser yo un poco para mantener ese matrimonio y aprendí la lección en carne propia. Desde que me separé ha sido como ‘a mi nadie me va a volver a decir cómo ser’”, dijo en otra entrevista.