Mafe Romero de ‘Lo sé todo’ contó la verdad sobre su salida del programa

El programa de Canal 1, Lo Sé Todo, se ha ganado un lugar en la programación de farándula nacional y sin duda, sus televidentes ya se habían acostumbrado tanto al formato, como a los presentadores.

La franja está hecha para que se hable de farándula nacional e internacional y de hecho, las exclusivas y confesiones que han dado los famosos para el programa, ha hecho que su credibilidad crezca.

¿Qué le pasó a Mafe De lo sé todo?

Sin embargo, este viernes se confirmó la salida de Mafe Romero, una de las presentadoras más antiguas y queridas del programa.

Su personalidad y carisma hicieron que los televidentes conectaran mucho con ella, por lo que el número de seguidores fue aumentando, todos ellos interesados en conocer un poco más de su vida privada.

Mafe Romero Fotografía por: Redes sociales

El sitio web de Canal 1, publicó una noticia en la que dijeron también que sus compañeros estaban en búsqueda de su reemplazo. “La sucreña decidió tomar otro rumbo en su vida, al parecer, por hacerle caso al corazón”, aseguró el canal.

Aunque ‘Lo sé todo’ no ofreció mayores detalles sobre las razones del retiro de María Fernanda Romero, la mujer decidió aclararlo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora respondió un post, dejando unas breves palabras, en las que si bien, no profundizó sobre la razón de su salida, sí se notó que salió por la puerta grande y muy agradecida con su equipo.

“Familia hermosa, por siempre en mi corazón”, escribió, comentario que también fue respondido en redes sociales desde la cuenta del programa: “Y esta siempre será tu casa”.

Cabe destacar que, aunque el canal no ahondó en más detalles, Mafe podría haber tomado la decisión para irse a un nuevo proyecto, el cuál le habría llamado toda la atención.

Por el momento, lo muchos seguidores continúan especulando sobre su aparición en algún posible proyecto fuera del país, pero eso tampoco se ha confirmado.

“Te deseo lo mejor en tu nuevo rumbo, me encantas”; “Algo me dice que se va para otro canal o para otro país”; “Mafe tiene todo el perfil para presentar o estar en un programa en el exterior”; “Me da pesar que te vayas, ya me había acostumbrado a tu estilo”; “Qué chévere que te vas para algo más grande, todos los retos siempre son bienvenidos”, fueron algunos comentarios.