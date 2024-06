Ana Karina Soto contó entre lágrimas situación que vivió con Mafe Walker “Fue raro”

Ana Karina Soto, reconocida presentadora colombiana, hace parte del equipo que conduce el programa matutino Buen Día Colombia del Canal RCN. Su carisma, profesionalismo y talento la han convertido en una figura querida por la audiencia.

Si bien, su amor por las cámaras empezó por la actuación, Soto decidió seguir su camino como presentadora, un lugar en el que le ha ido muy bien. Su conducción en Mañana Express y Buen Día Colombia la ha posicionado como una de las favoritas del público colombiano.

¿Qué pasó con Mafe Walker de La casa de los famosos y Ana Karina?

En esta ocasión, ni su familia, ni sus amigos fueron los que se llevaron el foco de una nueva historia contada por Ana Karina, sino un tercero. La presentadora visiblemente emocionada, relató la experiencia que compartió con nada más y nada menos que Mafe Walker.

Como es habitual, los conductores de ‘Buen día Colombia’ suelen comentar el episodio más reciente de ‘La casa de los famosos’ en la mañana siguiente, narrando las situaciones que se presentan entre los participantes.

Sin embargo, el 6 de junio, además de esto, se incluyó una sección especial en la que varias personalidades del mundo del espectáculo se desmaquillaran mientras compartían algunos aspectos íntimos de sus vidas. En esta ocasión, le tocó el turno a Mafe Walker, quien reveló detalles de su trayectoria y experiencias personales mientras mostraba su rostro sin maquillaje ante las cámaras.

Después de que Mafe compartiera abiertamente algunas historias de su vida y revelara varios detalles que ya había mencionado durante su participación en ‘La casa de los famosos’, tuvieron otra charla con Ana Karina. En este encuentro, la presentadora de ‘Buen día Colombia’ no pudo contener las lágrimas.

Más tarde, explicó a sus compañeros del programa de RCN Televisión: “Me dijo muchas cosas bonitas desde el amor y comenzó a hablarme como mi mamá. Entonces fue un momento muy duro, muy especial, muy raro, particular y energético. Me empezó a decir que la dejara ir, que ella estaba bien, estaba tranquila. Que era mi mamá la que estaba hablando con ella. Me puso las manos aquí en el pecho y me dice ‘tranquila, es que tienes que dejarla ir, ella está bien y está feliz’, me dice ‘mi amor, te estoy transmitiendo este mensaje (…)’”.

Después continuó: “Fue muy, muy especial, de hecho le conté a Viena durante el estreno de la película de Orly, yo no pude ir porque me sentía muy rara, de verdad. Mafe es un ser humano muy especial y sí tiene algo que yo no logro explicar”.

Por el momento, Mafe no se ha referido a las palabras de Ana Karina sobre su conversación, pero lo que sí reflejó la presentadora fue una emoción que nunca antes había sentido.