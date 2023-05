Majida Issa denunció robo en sus redes sociales: “nos tocó”

Majida Issa es una de las actrices más reconocidas de Colombia. La artista ha estado en una diversidad de producciones que la han posicionado en el corazón de aquellos que han visto telenovelas como La vendedora de rosas, Sin senos si hay paraíso y La ronca de oro.

Su talento la ha llevado a otros escenarios fuera de la pantalla de televisión, pues, actualmente, hace parte de Planchando el despecho, un show que es posible ver este 26 y 27 de mayo en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

Puedes leer: Los protagonistas de Noticia de un Secuestro revelan detalles de la serie

Lo anterior, le ha acarreado congregar una diversidad de fanáticos que diariamente están atentos a los nuevos proyectos de Majida y además, de lo que sucede en su entorno personal y los problemas que la pueden rodear.

Así fue como robaron a Majida Issa por redes sociales

Recientemente, junto a Yolanda Rayo, una de sus compañeras en Planchando el despecho denunció una situación por la que atraviesa hace unos meses y por la cual, desafortunadamente, “les tocó” recurrir a las redes sociales.

El relato de Issa comenzó informando que se preocupa por los vestidos que va a usar en cada de una sus presentaciones. Entonces, contó que compró un vestido a través de un perfil de Instagram y que no resultó ser como ella esperaba.

Lee también: Andrea Serna contó angustioso momento en el que casi se desmaya antes de grabar

Majida destacó que no suele hacer este tipo de acciones, pero no vio otra opción para que le respondiera por lo sucedido. Incluso indicó que compró el vestido desde enero y que hasta el momento no ha podido resolver la situación.

“Que nos regresen el dinero, ya no queremos el vestido, ya para que, ya pasaron todos los conciertos hicimos 15 y compramos 15″, dijo la actriz y cantante.

Majida Issa se llevó un Premio Platino a Mejor Actriz de Reparto

En la competida categoría Mejor interpretación de reparto en miniserie o teleserie, Majida Issa se llevó el galardón por su interpretación de la periodista Diana Hoyos en Noticia de un secuestro.

“Gracias por contar esta historia tan importante para nosotros”, afirmó Majida Issa: “Este premio es para Diana Turbay y todas las víctimas de la violencia de mi país, incluso las que aún no tienen nombre”, ha comentado la actriz en el Recinto ferial de IFEMA en Madrid.

Puedes leer: Día a Día: Así fue la emotiva despedida de Carlos Calero del programa

La actriz sanandresana con una emoción tan grande comentó: “Gracias por contar esta historia tan importante a mis compañeros artistas maravillosos detrás y delante de cámaras, un equipo creativo increíble y que se repita, es un honor trabajar al lado de ustedes”, comentó Issa.

También indicó que esta serie ha sido un proceso transformador para todo el equipo. ”Ha sido un proceso de sanación colectiva para el equipo y tenemos la esperanza profunda para que sea un ejemplo para todos en Iberoamérica, un espejo para la no repetición”.