Maleja Restrepo celebró su cumpleaños por lo alto: con Dj, baile y ‘bling bling’

María Alejandra Restrepo, más conocida como Maleja Restrepo, es una presentadora, modelo, actriz e influencer colombiana que ha cautivado al público con su talento, carisma y espontaneidad.

La nacida en Cali el 12 de abril de 1985, inició su carrera a temprana edad y su trayectoria la ha llevado a participar en diversas producciones televisivas, incluyendo La sucursal del cielo, Tierra de cantores, Sala de urgencias, entre otras.

Puedes leer: ¿Cuánto cuesta alquilar la casa de vacaciones de Tatán Mejía y Maleja Restrepo?

Asimismo, ha sido presentadora de programas como Duro contra el mundo, Guerreros Colombia, Play Zone, Exploradores por Naturaleza, entre otros. Por lo anterior, ha acumulado una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que pasa en su entorno.

Maleja Restrepo está casada con el deportista Tatán Mejía. Fotografía por: Instagram

Lee también: Tatiana de los Ríos habló de doloroso momento que pasó por la muerte de familiar

¿Qué pasó con Maleja Restrepo?

La popular presentadora colombiana no decepcionó a sus seguidores en las redes sociales al celebrar su cumpleaños a lo grande el pasado 12 de abril. Rodeada de sus seres queridos, Maleja tiró la casa por la ventana con una fiesta donde el brillo y las flores fueron los protagonistas absolutos.

Amigos cercanos de la presentadora, como los cantantes Santiago Cruz y Natalia Tafur, los actores Sebastián Vega y Variel Sánchez, y muchos más, se unieron a la celebración para despedir con alegría el último año de Maleja en sus 30.

Puedes leer: ¿Quién fue el eliminado del ‘Desafío’? Revive el impresionante duelo a muerte

“BIENVENIDOS A MIS 39. Ya faltan 364 días pa’ mis 40. Amo celebrar la vida. La vida no es lo mismo si no hay con quien compartirla, y ustedes son parte de mis personas favoritas para vivirla con intensidad como me gusta”, escribió Maleja en sus redes sociales al mostrar un video con la celebración.

La publicación ya cuenta con más de 71 mil ‘me gusta’ y más de 400 comentarios entre los que se puede leer: “Que parche”, “Mucho flow”, “Regios”, “Que celebración tan bonita”, “Que grupo tan lindo”, y “Se pasó bueno”.