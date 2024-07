Maleja Restrepo estuvo en terapia por problemas con el alcohol “No ponía límite”

Maleja Restrepo es una destacada actriz y presentadora colombiana, quien ha ganado una enorme popularidad en las redes sociales gracias a las publicaciones que ha realizado en las que muchas veces muestra situaciones muy graciosas que vive en su hogar junto al piloto de freestyle, Tatán Mejía y sus hijos.

Pese a que suele ser muy activa con sus seguidores en plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y X, también ha sido muy cautelosa en cuanto a revelar información de más sobre su vida personal. Por esta razón, muy pocos conocen algunas de las situaciones complicadas que ha vivido en su vida. En una reciente entrevista, la presentadora comentó un problema que tuvo con el alcohol y cómo poco a poco fue perdiendo el control de su vida por esto.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo Fotografía por: Instagram @maleja_restrepo

Maleja Restrepo reveló que tuvo problemas con el alcohol

La actriz y creadora de contenido, sostuvo una charla con Los impresentables de Los 40 y allí le mencionaron que Tatán Mejía, su esposo, afirmó que no le gustaba cuando ella tomaba, ya que se ponía “muy cansona”. Fue por esta razón que se sinceró y reveló que ella tuvo problemas con el alcohol.

“Yo en mi vida tuve una relación muy cercana con el trago, yo creo que también tratando como de evadir un poco lo que vivía y empecé a tener una relación cercana, no me autorregulaba”, aseguró.

Posteriormente, comentó: “Cuando empecé a caer en cuenta de que no le podía poner un límite y no podía parar, empecé a trabajarlo, por mí y porque también sentía que le estaba haciendo daño a personas que estaban a mi alrededor”.

Restrepo manifestó que con el trago se volvía muy eufórica y eso llegaba a molestar a sus seres queridos y cercanos. Fue por esta razón que decidió tomar terapia para poder controlarlo y de esta manera poder mejorar ese aspecto de su vida.

“Si soy eufórica, pues con trago soy muy eufórica y no de que me guste irme a sentar en las piernas a los hombres o que sea coqueta, es como que quiero bailar, saltar y brincar y por eso yo lo empecé a trabajar porque para mí es muy importante mi relación y tengo que controlarme (...) Uno en la vida debe autorregularse y esta era una cosa que me debía a mí, de aprender a hacerlo, entonces estuve en terapia un buen tiempo y fue muy bonito para la relación, para mí, para la familia y para todos”, afirmó.