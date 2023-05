Maluma le mandó amoroso mensaje a Juanfer Quintero: “te quiero mucho”

ESPN F90 es uno de los programas deportivos más vistos en Argentina. Conducido por Sebastián Vignolo, este espacio suele tener invitados especiales, además de los habituales análisis de los partidos de fútbol.

En esta ocasión, en show se lo robó Juan Fernando Quintero, el futbolista antioqueño que quedó en la historia de River Plate por anotar el segundo gol con el que su exclub le ganó a Boca Juniors la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, España.

En la entrevista, el volante colombiano con pasado en Independiente Medellín y Porto repasó sus años en el equipo de Marcelo Gallardo y charló sobre su presente en Junior de Barranquilla.

Una de las sorpresas que recibió fue un salud de su amigo Juan Luis Londoño, cuyo nombre artístico es Maluma. Esto le dijo el cantante al futbolista: “Le quiero mandar un saludo muy especial a mi hermanito del alma, a mi parcero “Juanfer” Quintero. Gracias por tantos años de fútbol, de magia. Mejor dicho, apenas estamos empezando. Te quiero mucho”.

Quintero se sonrojó y orgulloso le respondió a su amigo, a quien conoce desde antes de que ambos fueran reconocidos a nivel mundial. “Es mi hermano, sabe que lo quiero mucho. Venimos desde muy niños”, expresó el zurdo.

Juan Fernando Quintero: qué más dijo en ESPN F90

“Juanfer” habló de la cruz que carga por ser una leyenda viviente de River Plate. “En mi caso, (River) me volvió ermitaño. Yo no quería salir de mi casa. Porque vivo mi vida normal y la vida en River no es normal. Me gusta vivir mi vida normal, no me gusta ser esclavo de la fama, de una foto, lo digo con todo el respeto del mundo, no soy de eso y River te lleva a eso. Por ahí, hay veces que no tienes una vida normal porque no sales a un centro comercial, no puedes ir a comer a algún lado, porque el día que salgas tienes que saber que van a llegar 20 o 30 personas”.

En cuanto al fútbol actual, Quintero lanzó una crítica: “No se ven muchos caños. Se está perdiendo el talento, ahora no buscan el talento, la prioridad ahorita es el GPS y eso. Yo creo que es a nivel general, yo por ejemplo voy a Colombia y veo que al niño le dicen que hay que jugar a uno o dos toques sabiendo que cuando uno era niño jugaba el 5 contra 5, se sacaba un jugador de encima y eso es como yo aprendí. Ya no se ve el hombre contra hombre o decirle a un niño ‘no, juegue’; ya los condicionan desde niños”.