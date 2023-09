Maluma aclaró si se casará con su novia Susana Gómez ¿Es cierto el rumor o no?

Sin duda, Maluma, es uno de los cantantes más reconocidos de la industria urbana a nivel mundial y aunque su foco de trabajo sea la música, el colombiano también se ha volcado mucho en su gusto por la moda.

Por lo anterior, el colombiano ha acumulado millones de fanáticos que diariamente están atentos a los proyectos profesionales del antioqueño y a lo que sucede en su vida personal.

¿Cuál es la novia actual de Maluma?

En redes sociales se ha podido ver que tanto Maluma como su novia Susana Gómez se entienden a la perfección y su relación es estable. En la cuenta oficial de Instagram de Juan Luis se han podido apreciar varias imágenes en las que se les ve muy cómodos.

Recientemente, se conocieron en su feed varias fotografías en las que la pareja estuvo vacacionando en unas playas paradisiacas. De las ocho imágenes que posteó, en la última se puede apreciar que Gómez tendría en una de sus manos un anillo.

Esta fue al foto que desató los rumores de boda entre Maluma y Susana Gómez Fotografía por: Instagram maluma

Muchos especulan que esta joya habría sido la que demuestra que ambos se habrían comprometido y que pronto llegarían juntos al altar.

Teniendo en cuenta ello y ante la viralidad del supuesto compromiso, Maluma decidió romper silencio y pronunciarse al respecto a través de su cuenta de TikTok.

La descripción de la publicación menciona: “Después del post en IG (Instagram)” acompañada de emoticono de risa junto a un anillo de diamante.

En el mismo video, de fondo se puede escuchar una de las líneas de la colaboración que se ha popularizado dentro de la aplicación de videos.

“Dile al que está informando, que te está malinformando, que te informe bien”, dejando claro que todo lo que se ha dicho sobre su posible compromiso con Susana Gómez es falso.

Aunque varios seguidores, se habían emocionado con la noticia e incluso le publicaron mensajes de apoyo en el post del carrete de fotos, el paisa decidió hablar del tema de una forma muy jocosa, pero sincerarse sobre la realidad de la relación.

“A mí me decía que no era cierto”; “Ay no qué pesar, yo sí me alegré genuinamente”; “Yo creo que todo es marketing y hasta de pronto sí se van a casar”; “Yo sería muy feliz si se casan, hacen una pareja divina”; “Qué pesar que sea mentira, yo sí me lo creí”, fueron algunas reacciones tras conocerse el video.

Teniendo en cuenta ello, a pesar de que los dos se ven muy enamorados y la relación ha ido bien, por el momento no tienen pensado llegar al altar y cargar con anillos de matrimonio.