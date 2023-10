Maluma, J Balvin y Britney Spears juntos en New York, ¿harán una nueva canción?

Britney Spears es una de las cantantes más exitosas de la historia del pop. Con su voz potente y su estilo atrevido, se convirtió en una estrella internacional en los años 90. Sin embargo, su vida personal ha estado marcada por la controversia.

En cuanto a Maluma y J Balvin, son los más grandes exponentes del género urbano en Colombia. Los dos, oriundos de Medellín, han logrado llenar los escenarios más grandes del mundo, por lo que se han convertido en un orgullo nacional.

Recientemente, la ‘Princesa del pop’ y los colombianos, estuvieron juntos en una reunión, la cual, dejó a los fanáticos de los tres pensando en una posible colaboración musical. ¿Cuál fue el motivo del encuentro? Acá te contamos.

Britney apareció junto a Maluma y J Balvin en un restaurante de Estados Unidos. Fotografía por: Getty images

J Balvin, Maluma y Britney Spears juntos en Nueva York

Tras su separación, Britney Spears sigue disfrutando y pasando tiempo al lado de sus amigos. Esta vez, se le vio con los cantantes de música urbana, quienes coincidieron con ella en el lanzamiento oficial de su libro The woman in me.

El lugar de reunión fue Nueva York, Estados Unidos, lugar en el que se encuentra Maluma en medio de su gira Don Juan Worl tour. Los tres fueron a comer a un restaurante de comida asiática y según TMZ, hablaron un poco y se tomaron una fotografía.

Esta sería la primera vez que se ve a los colombianos compartiendo un poco de tiempo con Spears. Por ello, muchos especularon que podría venir una colaboración musical, sin embargo, es algo que aún no se ha confirmado por ninguna de las partes.

Britney Spears se declara fan de Shakira y baila con cuchillos

El pasado 12 de septiembre la barranquillera fue homenajeada en los MTV Video Music Awards. Allí, hizo una presentación admirada por muchos que dejó ver algunos de los éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera musical.

En una de las partes del show, comenzó a bailar con un par de cuchillos, los cuales, resultaron ser de inspiración para la princesa del pop. Según Britney, su idea era imitar a la colombiana pues le gustó mucho lo que hizo en los VMA’s.

Además, aclaró que los cuchillos no son reales y que de hecho fueron alquilados por su equipo en una tienda de Los Angeles, Estados Unidos.

“Sé que asusté a todos con la última publicación, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop en Los Ángeles. Estos no son cuchillos de verdad. Nadie tiene que preocuparse o llamar a la policía”, escribió Spears.

“Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas Shakira... ¡Una actuación en la que me inspiré! ¡Brindemos por nosotras las chicas malas que no tienen miedo de superar los límites y asumir riesgos!”, finalizó.