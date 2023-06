Maluma mostró su increíble cambio físico. Se convirtió en todo un “Don Juan”

Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila de Maluma, es uno de los cantantes más reconocidos de la música urbana a nivel mundial. El éxito del artista ha sido tal, que ha logrado llegar a escenarios internacionales y lograr sold out en sus presentaciones.

Por lo anterior, el colombiano ha acumulado millones de fanáticos que diariamente están atentos a los proyectos profesionales del antioqueño y a lo que sucede en su vida personal.

Recientemente, el cantante ha decidido mostrar en sus redes sociales el cambio físico que ha tenido y el cual, lo ha convertido, según el mismo Maluma, en todo un “Don Juan”.

Maluma es uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional. Fotografía por: Captura de pantalla Redes sociales

El cambio físico de Maluma

En su cuenta oficial de Instagram, el antioqueño hizo una publicación en la que les contó a sus seguidores que ha decidido convertirse en su mejor versión y agradeció a las personas que le han ayudado a hacerlo.

“Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya!”, escribió Maluma.

“Les dije que viene DON JUAN y que me iban a ver como nunca antes. AQUI ME TIENEN MAS FUERTE QUE AYER!! Pd: Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quiénes son)”, añadió.

Junto a la descripción es posible ver cuatro fotografías. La primera es de hace unos años, en la que aparece jugando tenis de mesa y aunque no se ve, mal, su abdomen no se encuentra completamente marcado y tonificado.

En las siguientes tres fotos se le puede ver completamente diferente, además de dejar crecer su cabello, su estado físico mejoró considerablemente e incluso, se le puede ver un poco más delgado y con más músculos.

El post de Maluma ya cuenta con más 700 mil ‘me gusta’ y más de 4 mil comentarios entre los que se puede leer: “Papasito en todas”, “Siempre logras lo que te propones”, “En la primera foto también estás bien delicioso”, y “Me gusta más tu cara de antes”.

Así mismo, los comentarios continuaron: “Me gusta más con panza”, “Mucho trabajo!”, “Disciplina papi asi es”, “Para mí sigue siendo hermoso de todos modos”, “Tu belleza exterior capturará miradas”, “Usted es lindo de todas las formas”, y “Bienvenido al club de las rayas”.