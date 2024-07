Maluma se agarró con hinchas argentinos en plena Copa América 2024: “Qué payaso”

El pasado domingo 14 de julio, la Selección Colombia de fútbol disputó la final de la Copa América 2024 contra Argentina en el estadio Hard Rock Stadium, un compromiso que estuvo lleno de polémicas desde la previa y por eso la tensión estaba alta.

El encuentro estuvo marcado por la igualdad y la intensidad desde el primer minuto. Ambos equipos buscaron el arco rival con determinación, pero no lograron romper el marcador durante el tiempo regular. Al final, la albiceleste se coronó campeona tras un agónico triunfo por 1-0 en tiempo extra.

En las graderías, destacadas figuras de ambos países se hicieron presentes, y entre los colombianos, Karol G, Feid, Ryan Castro, Juanes, Maluma, entre otros. Este último fue uno de los más notables pues tuvo un pequeño altercado con los hinchas del país rival. ¿Qué pasó?

Maluma estuvo en la Copa América 2024 junto a varios artistas colombianos. Fotografía por: Instagram @maluma

La pelea de Maluma en la Copa América 2024

Desde el inicio del partido, Maluma, quien se encontraba en uno de los palcos junto a otros reconocidos colombianos como Ryan Castro y Daniel Muñoz, mostró una actitud festiva y entusiasta.

Sin embargo, los ánimos cambiaron drásticamente cuando el cantante antioqueño se vio envuelto en una acalorada discusión con hinchas argentinos tras la victoria del equipo comandado por Lionel Messi.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede ver al cantante gritando e insultando a los aficionados argentinos que se encontraban cerca de su ubicación.

Blessd, Ryan Castro, Maluma, KAROL G y Feid apoyando a la selección colombiana en la final de la Copa América. 🇨🇴 🫶🏼pic.twitter.com/14nGRfA2Xb — Maluma Access (@MalumaAccess) July 15, 2024

Los hinchas, lejos de calmarse, respondieron con gestos burlones, lo que encendió aún más la ira del artista. En un momento del enfrentamiento, Maluma se levantó de su asiento y realizó gestos provocativos mientras sus amigos intentaban calmarlo.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al enfrentamiento del artista con los fanáticos argentinos. Varios de los comentarios dicen: “Estaba como loco enojado”, “Imagínate decir después del partido: ‘Yo me peleé con Maluma’”, y “Maluma me representa”.

Otros decidieron criticarlo por su actitud, teniendo en cuenta que es una figura pública: “Impresentable lo de Maluma esta noche”, “Que se vaya para su casa”, “Y este payaso quién es”, “Este es tu ídolo?”, y “Quien toma en serio a Maluma”.