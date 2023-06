Maluma sedujo las redes sociales con una foto. Hasta Claudia Bahamón comentó

Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila de Maluma, es uno de los cantantes más reconocidos de la música urbana a nivel mundial. El éxito del artista ha sido tal, que ha logrado llegar a escenarios internacionales y lograr sold out en sus presentaciones.

Por lo anterior, el colombiano ha acumulado millones de fanáticos que diariamente están atentos a los proyectos profesionales del antioqueño y a lo que sucede en su vida personal.

Puedes leer: “Es demasiado”: Maluma mostró la millonaria colección de carros que tiene

Recientemente, el cantante nuevamente se ha hecho viral tras publicar una fotografía que causó furor en redes sociales. Incluso, la presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón, comentó la imagen.

La foto de Maluma que deja poco a la imaginación

A través de la cuenta oficial de Instagram de Maluma, se pude ver una imagen de la parte inferior del cuerpo del antioqueño. Se le ve su cuerpo bien formado y un coco con unas hojas cubriendo su entrepierna.

Algunos de los seguidores de Maluma resaltaron la figura del cantante. Fotografía por: Instagram

La descripción de la fotografía dice: “Quién quiere probar mi #CocoLoco?”. Dicha publicación sería la promoción de su nuevo sencillo, el cual, saldrá al aire el próximo jueves 8 de junio y que llevaría por nombre Coco Loco.

“Me trae enamorado sin saber su nombre, cuál será la magia que su cuerpo esconde. Será que si le tiro de pronto responde”, dice un fragmento de lo que será la nueva canción de Maluma.

Lee también: “Esto es un sueño”: Maluma sorprendió en redes con su nuevo y costoso carro

En cuanto a su sensual post ya posee más de 500 mil ‘me gusta’ y más de 8 mil comentarios entre los que se puede leer el de la presentadora de MasterChef, Claudia Bahamón: “#MejorSinPitillo Gracias. (O pitillo de papel, biodegradable, de bambú?) digo…”, escribió.

Otros mensajes dejados por los fanáticos del cantante dicen: “Yo quiero”, “Quieres agua de coco?”, “Yo quiero probar!”, “¿Por qué no quitan ese coco?”, “Se ve buena esa bebida”, “Ya mejor quítate el coco”, “Quien quiere coco?”, y “Juanito te pasas”.

¿Cómo era antes Maluma?

En su cuenta oficial de Instagram, el antioqueño hizo una publicación en la que les contó a sus seguidores que ha decidido convertirse en su mejor versión y agradeció a las personas que le han ayudado a hacerlo.

“Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya!”, escribió Maluma.

Puedes leer: Foto: Maluma cambió de look y copió a Luis Miguel, ¿si se parecen?

“Les dije que viene DON JUAN y que me iban a ver como nunca antes. AQUI ME TIENEN MAS FUERTE QUE AYER!! Pd: Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quiénes son)”, añadió.

Junto a la descripción es posible ver cuatro fotografías. La primera es de hace unos años, en la que aparece jugando tenis de mesa y aunque no se ve, mal, su abdomen no se encuentra completamente marcado y tonificado.