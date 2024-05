Mamá de Luis Miguel desapareció en 1986 y nunca más se supo de ella: ¿qué le pasó?

Casi cuatro décadas han transcurrido desde que la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, desapareció misteriosamente. Fue un bastión importante para el “Sol de México” durante sus primeros 16 años de vida, momento en el que sus caminos se separaron para siempre.

Según relatan los biógrafos Javier León y Juan Manuel Navarro, autores de ‘Luis mi rey’, Marcela llegó a un estado de profunda depresión debido a los maltratos de Luisito Rey, su pareja.

¿Cuándo desapareció Marcela Basteri, madre de Luis Miguel?

Fue su tía, Adua Basteri, quien la vio por última vez cuando la llevó al aeropuerto de Pisa (Italia), rumbo a Madrid, acompañada del hermano de Luis Miguel, Sergio, con la intención de encontrarse con el joven cantante y resolver cuestiones legales.

Sin embargo, la última llamada de Marcela fue en septiembre de 1986, desde Madrid, anunciando su viaje a Chile. A partir de entonces su paradero se volvió un enigma. Se barajaron múltiples teorías, desde una fuga voluntaria hasta testimonios que apuntaban a un destino más trágico.

¿El padre de Luis Miguel mandó a matar a Marcela Basteri?

Por su parte, Luisito Rey llegó a insinuar que Marcela se habría escapado con un amante. No obstante, testimonios como el del fallecido actor Andrés García, en 2020, sugieren un oscuro trasfondo, con acusaciones de un pedido para “hacer desaparecer” a Marcela.

“Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo) ‘ayúdame a matar a Marcela’. Ya Durazo me había dicho ‘abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió’”, dijo el ya fallecido actor durante una entrevista.

El caso de Marcela Basteri sigue siendo una incógnita sin resolver, una sombra que ha perseguido a Luis Miguel. A pesar de los esfuerzos del cantante por hallarla, el destino de Marcela permanece envuelto en el enigma, dejando más preguntas que respuestas.