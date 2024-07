Fernando Gaitán tuvo un romance con una actriz de Betty, la fea: “Mi traga eterna”

Marcela Posada, conocida por su interpretación de Sandra Patiño, alias “La Jirafa”, en la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea, ha revelado detalles sobre su relación con Fernando Gaitán, el creador de la exitosa producción.

La actriz confesó que mantuvo un romance de ocho meses con el libretista al inicio de la telenovela, una relación que había permanecido en secreto para muchos de sus colegas y seguidores.

Durante una conversación en un programa, Posada recordó con nostalgia a Gaitán, quien falleció en 2019. “Él y yo tuvimos un romance, ustedes lo saben. Tuvimos una relación de ocho meses,” confesó la actriz. Esta revelación sorprendió al entrevistador Jorge Enrique Abello, quien admitió que, a pesar de su cercana amistad con Gaitán, desconocía los detalles de esta relación.

Ella explicó que el vínculo no prosperó debido a las diferencias en sus estilos de vida. “Lo que pasa es que yo soy una ‘bola’ y él era de trasnochar, tenía El Sitio (un bar reconocido en Bogotá). A él le gustaba tomar, le gustaba trasnochar y yo soy una ‘bola’, entonces eso no prosperó,” indicó. Además, la actriz mencionó que lidiar con la atención que Gaitán recibía de otras mujeres fue un desafío constante. “Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí,” añadió.

El famoso Cuartel de las feas era un grupo conformado por varias amigas de Beatriz Pinzón Solano, protagonista de la telenovela. Fotografía por: Instagram

Marcela Posada, de Yo soy Betty, la fea: así le ha ido en su vida amorosa

Marcela Posada también compartió un episodio doloroso de su vida personal que la llevó a cancelar su boda. En una entrevista con el programa Lo sé todo, la actriz reveló que descubrió que su prometido le estaba siendo infiel con otras mujeres y, lo más impactante, que mantenía relaciones homosexuales.

“Esta persona viajaba mucho, pero después me di cuenta de que en cada ciudad tenía una novia,” expresó Posada, visiblemente afectada por el recuerdo de la traición. La actriz explicó que comenzó a notar comportamientos “femeninos” en su prometido y descubrió que él tenía redes sociales con amigos y contactos de la comunidad LGBTQ+, de las cuales ella estaba bloqueada.

“Con esa persona yo me iba a casar, gracias a Dios, me di cuenta de las cosas que pasaron y no me casé,” concluyó. La actriz reflexionó sobre esta experiencia, señalando que algunos individuos pueden buscar una pareja del sexo opuesto para ocultar su verdadera orientación sexual. “Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para tapar y no mostrar su sexualidad,” comentó.

La actriz de Betty la fea y su abstinencia sexual

En la misma entrevista, Posada habló sobre su decisión de mantener una vida de abstinencia sexual durante más de una década. La actriz explicó que, tras sus experiencias amorosas, decidió enfocarse en su bienestar y felicidad personal. “Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero,” afirmó Posada.

Posada enfatizó que, a pesar de estar sola durante tanto tiempo, no ha estado interesada en amores pasajeros ni en citas. “Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito,” agregó.

La actriz concluyó su relato afirmando que, a pesar de las dificultades en su vida amorosa, ha encontrado la felicidad en su soltería y en el amor propio. “Finalmente, la vida es un viaje de autodescubrimiento y aceptación,” reflexionó.

