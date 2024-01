Marcelo Cezán revive romántico beso que le dio a Sofía Vergara: “Fui su pareja”

Marcelo Cezán es uno de los actores, cantantes y presentadores más reconocidos de Colombia. El nacido en Cali ha lanzado varios álbumes de éxito, se ha dedicado a la actuación y ha participado en telenovelas y series de televisión.

En los últimos años, Cezán se ha dedicado a la presentación de televisión, siendo el anfitrión principal del programa matutino “Bravíssimo” de CityTv. Por ello, tiene una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que pasa en su diario vivir.

Recientemente, el presentador recordó un momento en el que compartió set con la popular Sofía Vergara. Además, indicó que, en ese momento, logró darle un beso y que incluso, fue “su pareja”.

El beso de Marcelo Cezán y Sofía Vergara

En la actualidad Vergara se ha convertido una de las actrices más afamadas alrededor del globo gracias al próximo estreno de su serie Griselda. Por ello, ha sido tema de conversación de diversas personas alrededor del mundo y entre ellas, Marcelo Cezán.

El presentador les recordó a sus seguidores a través de la emisora Bésame que hace cerca de 30 años trabajó con Sofía Vergara en una producción de Televisa llamada Acapulco: Cuerpo y Alma. Allí, ambos interpretaban a los personajes de Irasema y Enrique.

“No tengo una relación, ni una amistad con Sofía Vergara, pero sí trabajamos juntos hace 30 años en una novela de Televisa llamada Acapulco: Cuerpo y Alma donde hicimos pareja y hubo escenas de besos”, indicó Marcelo.

El caleño aseguró que dichos besos con Sofía hacían parte de la historia. Es decir, que nunca tuvieron que ver con la vida real. “Yo me besé con Sofía Vergara en la novela, no en la vida real. Allí éramos pareja”, afirmó.

Asimismo, contó que en la noche del 18 de enero tendrá un encuentro con la barranquillera y que espera que se acuerde de él. “Ojalá se acuerde de mí y no me deje en ridículo, qué tal le diga: ‘Hola, Sofía, ¿te acuerdas de mí?’ y me diga, ‘¿tú quién eres?’”, comentó Cezán entre risas.