Fotos: Los famosos colombianos que son parte de la comunidad LGBTIQ+

Junio es destacado por ser el mes del Pride u Orgullo LGBT+, un momento del año en el que se conmemora a una comunidad que históricamente ha sido marginalizada, estigmatizada y hasta violentada.

Durante esta época, se suelen celebrar con desfiles o marchas alrededor del mundo, algunas de las más famosas son las de Nueva York, Madrid, San Francisco, entre otras.

Marchas Orgullo LGBTIQ+: Los famosos que hacen parte de la comunidad

Por supuesto que Colombia no se queda atrás, sus ciudades principales, Bogotá, Medellín y Cali, tienen su debido evento en pro de celebrar la diversidad y la igualdad.

A pesar de que junio sea el mes del orgullo, la celebración en el país se realizará el próximo domingo 2 de julio, según el portal de ‘Colombia Visible’, la cual tendrá el foco de apoyar la Ley Integral Trans en Colombia, con la que se busca garantizar los derechos en igualdad de condiciones para esta población y su inclusión social.

Teniendo en cuenta que con el paso del tiempo, la comunidad LGBTIQ+ ha ido creciendo, hay rostros muy famosos que se han declarado orgullosamente gay.

Juan Pablo Espinosa

Este bogotano rompió la imagen machista del galán y ahora seduce por igual, a hombres y mujeres. Hace un tiempo, en entrevista para La Red, afirmó: “A los 18 años viajé a la ciudad de Boston (Estados Unidos) a estudiar mi carrera como actor y desde Boston llamé a mis papás, y fue la primera vez que les dije: ‘Soy gay’. Fue el silencio más grande del planeta, pero cuando lo dije me quité un gran peso de encima”.

Alejandra Borrero

La reconocida actriz y directora de teatro Alejandra Borrero decidió salir del clóset a finales de los 90 y su decisión estuvo un poco inspirada por Ellen DeGeneres: “En el 98, cuando dije que era gay, Ellen Degeneres sale del clóset en Estados Unidos y yo dije: ‘Bueno, si ella lo hizo yo por qué no lo voy a decir’… Se me vino el mundo encima”, recordó Borrero entrevista con ‘Día a Día’ en el mes de enero.

Iván Lalinde

Si bien el presentador antioqueño nunca ha dicho directamente su orientación sexual, recientemente en entrevista con la española Eva Rey destacó que no lo ha negado. “Nunca he negado nada en mi vida, yo desde que mi papá y mi mamá supieran a mi me importó cinco el resto”.

Santiago Reyes

El actor es reconocido por su papel de ‘Frito’ en la recordada novela El man es Germán, pues su personaje y la forma de hablar del mismo, hizo que se ganara el corazón y el cariño de decenas de televidentes que lograron conectarse con él y con su personaje.

Endry Cardeño

La actriz se quedó en el corazón de los colombianos debido a su papel de la tía ‘Laisa’ en la producción de RCN ‘Los Reyes y fue en 2005 cuando se dio a conocer como mujer transgénero. La cucuteña es una de las artistas más queridas del país, pues su autenticidad han hecho de ella, alguien que aporta mucho a la industria del entretenimiento.