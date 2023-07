“Bajezas”: Margarita Ortega desmiente video en el que la “despiden” de RCN

Margarita María Ortega Cadavid, conocida solo como Margarita Ortega es una de las presentadoras, periodistas y actrices más conocidas de Colombia. Por años, ha estado en las pantallas llevando información en diversos canales de televisión.

Lo anterior, ha conllevado a que acumule una gran cantidad de fanáticos que día a día se preguntan sobre lo que sucede en su vida personal y por supuesto, lo que acontece en su carrera profesional.

Puedes leer: Margarita Ortega habla del fuerte accidente que sufrió grabando su nuevo proyecto

Recientemente, la periodista se hizo viral al protagonizar un video en donde se encontraba en el set de Noticias RCN, allí, se le ve sorprendida porque, supuestamente, la “despidieron en vivo”. Este video fue desmentido por la propia Margarita, acá te contamos qué dijo.

Margarita Ortega no fue despedida de RCN, como dicen en redes

A través de TikTok publicaron un video en el que se le puede ver a Margarita Ortega en el set de Noticias RCN cuando todavía tenía, incluso, un look diferente al actual. Allí uno de sus excompañeros comenzó diciendo:

“Intentaremos que esto sea fácil y rápido, aunque no creo que sea posible. En Noticias RCN hoy es un día nostálgico, después de tres años de haber hecho tránsito de su carrera actoral a la presentación de noticias, nuestra compañera Margarita Ortega le dice adiós a esa casa periodística”.

Lee también: «La sociedad ha malinterpretado la liberación femenina», Margarita Ortega

“Margarita, en nombre de todos los que hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo, queremos decirte ¡hasta pronto!, y darte las gracias por estos tres años”, dijo la presentadora Jessica de la Peña.

A las palabras anteriores, Margarita hace una expresión como si la hubieran tomado por sorpresa las declaraciones de sus compañeros y por ello, muchas personas comenzaron a especular que había tratado de un despido.

El video se propagó tanto que la misma Ortega tuvo que salir a aclarar en sus redes sociales que fue ella la que renunció y que además, su salida del canal fua hace siete años.

“Queridos míos: para que quede claro: Hace siete años renuncié a Noticias RCN para seguir mi camino profesional en CM&. Mis compañeros al aire me dieron unas palabras de despedida que no esperaba, que me conmovieron y sorprendieron”, comenzó escribiendo la periodista en su cuenta de Instagram.

Puedes leer: Ella le ganó la corona de Señorita Colombia a Margarita Rosa de Francisco

Después continuó: “Por favor no ayuden a propagar la sarta de mentiras y bajezas que tratan de promover en redes y la mala intención de quien hizo ese video en TikTok. Agradezco a todos sus mensajes. Saludos”.

La publicación de Margarita ya posee más de 4 mil ‘me gusta’ y más de 90 comentarios entre los que se puede leer: “Gracias por tu aclaración”, “Definitivamente las redes sociales son perversas”, y “No a los videos con información falsa”.