Margarita Reyes reveló cuál fue su peor beso en una novela: “no tenía dientes”

La actuación es una de las profesiones más deseadas por muchas personas, aunque también es una de las más difíciles, especialmente cuando de escenas románticas se trata. Así lo explicó Margarita Reyes, quien ha participado en exitosas producciones como ‘El cartel de los sapos: el origen’; ‘Enfermeras’ y ‘Amar y vivir’.

Así fue el “horrible” beso de Margarita Reyes en una novela

La reconocida actriz reveló en Los 40 cuál ha sido el peor beso que ha tenido que dar en toda su carrera. Según contó, la escena se dio en medio de la grabación de una novela en México.

Yo estaba haciendo un personaje que era una prepago, y a esta mujer no le gustaba hacer su trabajo, pero tenía que sacar adelante a su familia (sic), y entonces, una de esas (escenas) era un señor de edad, mayor, donde ella tenía que tener relaciones con este ser de luz, pero el señor se quitó la caja de dientes”, dijo Reyes en medio de risas.

Después explicó que el gracioso momento fue resultado de una improvisación por parte del actor, de quien no reveló el nombre. “¡Qué maravilla!”, fueron las palabras del director en cuento vio que el hombre se sacó la caja de su boca. De ahí en adelante, hacer la escena sin la caja no fue una opción, sino una obligación.

Como era de esperar, esta decisión le generó un ‘shock’ a Margarita, quien desde el primer momento en el que supo que debía besar a un hombre, no solo mayor, sino que además no tenía dientes, sintió demasiada incomodidad.

“Yo veo que el actor se quita (...) yo no sabía qué hacer, claro, porque, aparte, no puedo pasar por encima del otro actor, ni hacerlo sentir mal; se lo está pidiendo el director, pero tengo que besar un man que no tiene dientes y, aparte muy mayor”, agregó.

La actriz tildó el momento como “horrible”, no solo por la impresión de besar al hombre, sino por la forma cómo se terminó dando el beso: “cuando no tienes dientes, los labios se meten, entonces es impresionante”.

Finalmente, aseguró que si tuviera que calificar esta experiencia de acuerdo con el trauma que le dejó, sin dudarlo le daría 20 puntos.