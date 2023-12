Margarita Rosa de Francisco ataca de manera muy sutil a Vicky Dávila, ¿qué pasó?

Margarita Rosa de Francisco no solo es reconocida por su impecable trayectoria como actriz, pero también por la presencia que tiene en redes sociales. Este año decidió regresar a X (o Twitter) luego de un descanso que se había tomado y ahora es noticia por los comentarios recientes que hizo sobre la periodista Vicky Dávila.

La actriz ha estado muy activa en esta plataforma digital, especialmente hizo dos posts en los que muy sutilmente atacó a la directora de la revista Semana, sin embargo, lo llamativo es que en ninguna de estas oportunidades hizo referencia específica a su nombre, de todas maneras, no hizo falta porque sus seguidores se encargaron de dejar muy claro a quién iba la dedicatoria.

“Si les parece que la señora está loca, no le contesten”, empezó expresando la caleña. Para entender un poco más de dónde viene este mensaje, y para que se entendiera cuál era su destinatario, ella luego complementó el mensaje diciendo lo siguiente: “Si creen que la señora de la revista está loca, no le contesten”.

Las reacciones que dejó el trino de Margarita Rosa de Francisco

Por supuesto que estos comentarios desataron cualquier cantidad de reacciones entre los internautas de esta red social, hemos seleccionado algunos llamativos:

“Si le creen a la actriz, no le conteste… está buscando trabajo para los hermanos”, “Estoy empezando a creer que también el café te hace mal… Cuídate de la gripe, está de moda en los adictos al CAFÉ”, “Ajá Margarita, ni nombrarla, ni darle click a sus sandeces, esa individua se alimenta del tráfico en la red”, “Esa revista no vende ejemplares y tiene pocos suscriptores en digital pero aquí se la pasan posteando sus portadas y dándole difusión. Ignórenla”, “Uy Margarita, no soy capaz me produce tanta impotencia la verdad”, entre otros.

En cuanto a Vicky Dávila, de momento no se ha pronunciado en Twitter, ni en ningún otras redes sociales sobre las palabras de Margarita Rosa de Francisco, tampoco es muy claro por qué ella se pronunció de esta manera.