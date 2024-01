Margarita Rosa de Francisco habló de enfermedad que padece ¿Está grave?

Margarita Rosa de Francisco hoy por hoy, no vive en Colombia, pero es tendencia cada vez más seguido en el país, debido a sus opiniones sobre la realidad mundial o la vejez.

La caleña ha dejado claro que cuidar de ella y de su salud mental y física es más importante que muchas opiniones y críticas que le hacen en redes, sin embargo, la actriz confesó que lleva un tiempo batallando con una enfermedad.

Margarita Rosa de Francisco y la enfermedad que padece

Por más alejada que esté de la televisión, varios seguidores sienten curiosidad por la vida personal de la actriz, que en realidad suele ser muy hermética frente a estos temas más íntimos.

Una de las preguntas más comunes es quién es la pareja romántica, cuántos años tiene, cuáles han sido sus esposos y si está bien de salud.

Sobre la última duda de los fanáticos, la caleña se sinceró y habló de lo que ha tenido que pasar durante estos últimos años.

Ahora se conoció que, desde su adolescencia, Margarita Rosa de Francisco ha batallado con una enfermedad degenerativa.

Desde hace años, la estrella de la icónica telenovela colombiana Café con aroma de mujer, fue diagnosticada con escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral que puede presentarse en casi 1 de cada 300 personas.

A raíz de eso, Margarita tuvo que pasar por quirófano dos veces y someterse a una operación en la columna vertebral.

Luego de haberse sometido a esas dolorosas cirugías, hoy en día la actriz se siente orgullosa de su cicatriz y de haber superado de forma muy positiva, esa enfermedad.

“Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba, eso me hace sentir como presa en mi propio cuerpo”, dijo al programa Ventaneando.

Igualmente, agregó que “ha sido como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad en mi cuerpo”. La actriz señaló que ha aprendido a vivir con la escoliosis progresiva. “Con la cicatriz nunca tuve problema, me sentía hasta orgullosa”, confirmó.

“Yo tenía 16 años en esa época, estuve como Frida Kahlo casi un año con un yeso que me cubrió toda esta parte del torso”, recuerda de su operación.

Por nueve meses, Margarita Rosa de Francisco tuvo el yeso puesto y al quitárselo “empecé otra vez a construir mi cuerpo y desde ahí nunca paré”, confesó.

Cabe mencionar que hacer pilates ha sido una fuente de salud para la actriz, no solo de belleza y con esto, ha logrado fortalecer mucho sus músculos y su cuerpo en general.