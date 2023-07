Margarita Rosa de Francisco opina sobre la Virgen María: “es la antimujer”

Margarita Rosa de Francisco, generalmente desata polémica en redes por dar su punto de vista frente a diferentes temas y esta vez, avivó los comentarios tanto a favor como en contra al hablar sobre la religión.

Si bien es cierto que la biblia se ha cuestionado en algunos escenarios, pocos o casi ningún personaje reconocido ha hablado de temas que generen controversia.

Margarita Rosa de Francisco: ¿Qué dijo sobre la Virgen María?

Si bien su lugar de opiniones ya no sigue siendo Twitter, la actriz continúa activa en el mundo cibernético a través de TikTok y otras plataformas como YouTube, en las que da entrevistas y conversa.

Precisamente, en entrevista con Colombianas una biografía colectiva, la escritora quiso hablar francamente sobre su pensamiento “Una gran bofetada de la religión católica a la mujer”, fue el nombre que le dieron a esa parte de la entrevista.

En una entrevista Margarita Rosa de Francisco fue cuestionada por varios temas sensibles, entre ellos la religión. Esto dijo. Fotografía por: ARCHIVO CROMOS

Allí, Margarita Rosa empezó diciendo que en su familia nunca se les inculcó la religión ni a ella, ni a sus hermanos. “No íbamos a misa casi, las pocas veces que fuimos para mí era muy extraño, era aterrador. El cristo crucificado ... yo no podía creer que eso era un símbolo sagrado”.

Después continuó: “Yo creo que Dios es una gran metáfora y es algo en lo que no puedo ser tan arrogante como para decir no creo en Dios o sí creo. Cualquiera de las dos posturas me parecen irreales e imposibles. A mí me hubiera gustado ser fanática religiosa, me fascinaría ser de esa personas que cree que ir a misa lo va a salvar de algo, daría todo en la vida, pero no, Dios se me murió pronto”.

Al hablar de la biblia como un libro que hace parte de la literatura, Margarita cuestionó a viva voz el papel de las mujeres, pero más en el de la Virgen en la religión:

“Es tan interesante la figura de la virgen como la figura de “era la mujer de Zeus”. Pero digamos, con la figura de la virgen me he pelado yo, porque digo que es la anti-mujer por excelencia. A mí me parece un insulto la imagen de la virgen; que nos digan que la pureza de la virgen proviene de su virginidad, de haber parido y haber quedado virgen. Eso me parece un insulto para nosotras y me parece que esa visión de mujer la ha puesto una visión masculina”, señaló.

“Había que inventarse el cuerpo de una mujer que nunca existirá y con la que nunca nos podremos comparar; entonces es una gran bofetada de la religión católica a la mujer”.

En otro momento de la entrevista aseguró que ella aseguraba ser agnóstica pero tiene el catolicismo “escrito en mi cuerpo. Es casi que una belleza de cuento el que nos han echado, es una gran fábula es parte de la literatura”.

