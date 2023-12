¿Margarita Rosa de Francisco se hará cirugías? Esto confesó la actriz

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, cantante, escritora y compositora, conocida por su papel protagónico en la telenovela Café, con aroma de mujer, una interpretación que la convirtió en una estrella internacional.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Ana María Navarrete, periodista que salió de Noticias Caracol?

Aquí encuentras más contenidos como este

Desde entonces, Margarita Rosa ha participado en numerosas telenovelas, películas y series de televisión. De hecho, regresó al cine con su personaje de Magdalena Galván, en la película El Paraíso. Este, la hizo ganar el premio Horizonte a la mejor actriz en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

¿Cuál es la edad de Margarita Rosa de Francisco?

Margarita Rosa de Francisco se ha referido varias veces a la vejez, y a lo que los señalamientos sobre ella, le ha causado, al punto de no sentirse culpable por dejar varias rutinas fuera de su cuidado.

La actriz de 58 años ha destacado en varias ocasiones que decidió dejar de lado las inyecciones y lucir de manera natural siempre, independientemente de todo lo que le digan.

Ahora, en una nueva publicación en su perfil de Instagram se refirió a su percepción de la belleza y lo que ella ya no está dispuesta a hacer.

“Yo no estoy en contra de las cirugías estéticas ni intervenir el cuerpo del modo Propio en que queramos, dentro de esas modificaciones están los tatuajes, los piercings y bueno, se puede hacer arte usando nuestro cuerpo como un lienzo o como un material moldeable tal cual y como lo tenemos pensado. Me parece fascinante que tengamos esa autonomía y esa libertad”, empiezo diciendo.

Después señaló que, sobre la cirugía estéticas, lo que no le parecía lindo o llamativo era el resultado y por ello, ya no está interesada en hacerse algún tipo de cambio.

“Lo que me pasa a mí con la cirugías de rejuvenecimiento es que no me gusta el resultado estético en general. Las caras cuando están muy intervenidas según un mismo modelo que aplican a todas, se van pareciendo, la singularidad de la cara de uno se va perdiendo, pero esto no es una cuestión moral, no es que me parezca malo que hayan cirugías o que nos sometamos a cirugías de rejuvenecimiento. Yo no voy en contra de los ver más lindos en el espejo”, dijo.

En su discurso destacó que hoy en día la belleza y la juventud no va necesariamente juntas “para mí la belleza ya no es una receta, un concepto fijo, sino más viene un acontecimiento que me sorprende. Me hace feliz encontrar la belleza en otros lugares y en otros modos que, en otro momento, no había considerado”.

Cabe destacar que desde hace un tiempo, la actriz ha sido muy honesta sobre la libertad que tiene la mujer para envejecer y de no seguir con esa presión de inyectarse o cambiarse por una obligación de belleza, impuesta por el mercado y la sociedad.