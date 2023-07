Margarita Rosa de Francisco sobre las cirugías de rejuvenecimiento: “me da pesar”

Margarita Rosa de Francisco es tal vez uno de los personajes más influyentes en Colombia. Con sus opiniones, la actriz es tendencia cada tanto, despertando pasiones y críticas de quienes la siguen.

Son muchos los motivos por los que ella sigue siendo una persona relevante en el país, especialmente por su influencia en en redes sociales de las que decidió alejarse un poco, pues terminaron siendo algo abrumadoras para su salud mental.

¿Qué dijo Margarita Rosa de Francisco?

Si bien su lugar de opiniones ya no sigue siendo Twitter, la actriz continúa activa en el mundo cibernético pues desde que decidió abrir su cuenta de TikTok se ha sentido menos atacada por los seguidores y continúa dando su punto de vista sobre cualquier tema.

Justamente, en una de sus más recientes publicaciones se refirió a cómo ve las cirugías de rejuvenecimiento y lo que piensa sobre ellas.

Marga Rosa de Francisco se volvió a referir a la belleza y esta vez fue enfática en su “rechazo” a los procesos de rejuvenecimiento. Fotografía por: ARCHIVO CROMOS

“Yo no es que esté en contra de las cirugías de rejuvenecimiento ni me parezco moralmente superior por preferir no hacerlo” empezó diciendo De Francisco.

Después agregó que " no es una cuestión moral la reserva que yo tengo con las cirugías para rejuvenecer. Eso implicaría también estar en contra de tantas otras maneras que hay de intervenir nuestro cuerpo, de modificarlo, de transformarlo o incluso de hacer arte con él como si fuera un lienzo o un material moldeable”.

“A mi me parece maravilloso que hoy podamos hacer eso, por los avances de la ciencia y porque ya tenemos la autonomía y la libertad cultural para hacerlo. Lo que me pasa es que estéticamente no me gusta el resultado por lo que cuando se aplica ese mismo modelo en las caras, la singularidad de esos rostros desaparece y eso es lo que me da pesar que se vaya”, destacó la actriz.

Igualmente Margarita Rosa destacó qué las caras que están muy intervenidas por las cirugías “se van pareciendo unas a otras. No veo que belleza y juventud tengan necesariamente que ir juntas. Siento la belleza como un acontecimiento no como un concepto o una receta o como una fórmula sino como algo que lo sorprende a uno a mí me hace feliz encontrar belleza en donde no la había considerado antes”, finalizó.

¿Cuántos años tiene Margarita Rosa de Francisco?

Cabe destacar que en videos anteriores, la artista también se había referido a la vejez y a su derecho de hacerlo con dignidad, pues no ha recibido críticas en la plataforma de videos cortos por su apariencia.

“Me llama la atención que aquí en TikTok no me están gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy”, empezó diciendo en la grabación.

Después dijo “yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder”.

Igualmente reveló que ya no quiere ponerse más inyecciones con el fin de evitar las arrugas “no quiero ponerme más bótox, ni ponerme más rellenos ni nada de eso, quiero ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, señaló.

En su grabación admitió que aunque no quiere nada relacionado con rellenos, pero que sí le gustaría continuar con otras terapias que se realizaba antes y que de hecho sí le servían para su piel.