“Me sentía sola”: Margarita Rosa de Francisco sobre su ruptura con Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco continúa siendo uno de los personajes más relevantes en el país, reconocida por su trabajo como actriz y presentadora, recientemente fue muy comentada por regresar a Colombia para promocionar su segundo libro, ‘Margarita va Sola’, entonces aprovechó para conversar con varios medios de comunicación, entre ellos la revista Cromos, portada de mayo.

La caleña recientemente conversó con el director de la Casa del Valle, Diego León Giraldo, también periodista y escritor. Entre los temas que conversaron estuvo el fallido matrimonio que tuvo con Carlos Vives hace más de treinta años.

Vale recordar que la actriz y el samario se conocieron cuando protagonizaron la telenovela ‘Gallito Ramírez’, donde no pudieron evitar enamorarse, entonces terminaron yendo al altar en 1988. Aunque era una de las parejas célebres de muchos, decidieron terminar su compromiso dos años después, algo que dejó sorprendido a más de una.

Entonces Giraldo hizo referencia a cuando Margarita Rosa de Francisco decidió mudarse a Madrid, España, para formarse en actuación con Juan Carlos Corazza, “¿Cómo hiciste en el momento en que empezaste a tomar clases con Juan Carlos, estabas en un momento tomando decisiones e indagándote a ti misma, estabas sola en Madrid luego del divorcio?”, preguntó él.

Margarita Rosa de Francisco pasó la tusa sola en el extranjero

Ante esa duda la celebridad le contestó: “Venía muy cargada emocionalmente, me acababa de separar de Carlos y entre otras cosas, yo estando allá en España, Carlos ya venía como un tsunami invadiendo el mundo con su música, había conciertos que se anunciaban, conciertos de él por allá, era como si me persiguiera su fantasma por todos lados, me sentía supremamente sola y todo aquello que me estaba pasando me sirvió como material de trabajo”.

La vallecaucana continuó expresando con sentimiento lo que había sucedido por aquella época: “Yo puse todo, todo en el entrenamiento, eso lo que hizo fue hacerme conocer qué rango tenía emocional para poderle brindar a los personajes y ese sufrimiento por el que estaba pasando fue lo que usé para las clases”.

Aunque esta fue una experiencia que ella aprovechó para enriquecerse como actriz, la verdad es que su vida personal no marchaba muy bien, algo que solo pudo separar con los años, “¡No, no, no, no, era espantoso! De verdad que era espantoso porque yo tenía que ir a pie, a mi clase, a mi escuela y pasaba por una calle que tenía los afiches empapelada con los afiches de él. No la pasé bien”.

Pero esa dura historia quedó en el pasado y en la actualidad Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives sostienen una relación muy amistosa, él lleva varios años casado con Claudia Elena Vásquez, mientras que ella tiene una relación con el director de fotografía y productor, Will van der Vlugt, con quien vive en Miami, Estados Unidos.