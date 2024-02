Margarita Rosa de Francisco vuelve a la actuación ¿En qué proyecto estará?

Margarita Rosa de Francisco es una de las colombianas que más amores y odios despierta, pues ha tenido una larga trayectoria en Colombia y su talento sigue más vivo que nunca.

A pesar de que la caleña no vive en el país hace varios años, sigue muy atenta a los acontecimientos de Colombia y a todo lo que suceda en materia política.

Por ello, ha generado varias polémicas a través de su cuenta de Twitter, en la que no solo ha dado su opinión sobre varios manejos del gobierno, sino ha dado varias respuestas sobre su físico y por qué decidió no hacerse mayores retoques en su rostro.

¿Dónde está radicada Margarita Rosa de Francisco?

La actriz vive hace años en Estados Unidos junto a su novio holandés, con el que ha asegurado se ha entendido muy bien y ha sido un buen compañero para ella.

Si bien llevaba un tiempo alejada de la televisión y más cercana a sus redes sociales, ahora la misma Margarita Rosa confirmó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto.

A través de su cuenta oficial de Twitter (X), la caleña tuvo un cruce de mensajes con una periodista colombiana, que la cuestionó sobre algunos puntos de su vida personal.

Fue en la respuesta que dio Margarita Rosa, en la que dijo que en este momento estaba publicando mensajes desde varios lugares del mundo, ya que se encontraba trabajando en un lindo proyecto, el cual seguramente la tiene muy emocionada.

Ante la pregunta de Darcy Quenn “Desde donde trinas hoy ? Desde los cayos ? Porque no nos hablas de tu estatus de asilada en USA ? Asilada y perseguida por quien? Háblanos del puesto que tiene tu hermana en el consulado de miami”, la niña mecha no se quedó callada y respondió.

“He hablado lo suficiente. Ella está haciendo lo que le corresponde hacer (...) Trino desde diferentes partes del mundo porque he empezado a trabajar en una serie de televisión. No estoy asilada. Vivo hace quince años con mi compañero holandés en un país capitalista porque no soy comunista. Mi militancia consiste en querer que el sector olvidado de Colombia tenga los privilegios que vos y yo tenemos. No es más”, señaló.

He hablado lo suficiente. Ella está haciendo lo que le corresponde hacer como la excelente persona y trabajadora que es. A ella se la merece ese consulado y este gobierno —dinamitado por dentro por gente traidora y que no hace su trabajo bien—por la excelente gestión que está… — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 25, 2024

Si bien, muchos se fijaron en la respuesta de sobre las labores de su hermana, otros también se alegraron por la noticia de su nuevo proyecto, del cual se conoce muy poco hasta ahora.

“Aunque no voy con tu postura política, me alegra lo de la actuación”; “Margarita cómo así que estás grabando, cuenta”; “De toda la respuesta, me alegró mucho ver lo del proyecto”; “¿Alguien sabe de qué proyecto habla Margarita?”; “Qué bueno que vuelvas a actuar”, fueron algunas respuestas al trino.