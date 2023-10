Margarita Rosa de Francisco y su drástico cambio después de dejar el bótox

Margarita Rosa de Francisco es tal vez uno de los personajes más influyentes en Colombia. Con sus opiniones, la actriz es tendencia cada tanto, despertando pasiones y críticas de quienes la siguen.

También te puede interesar: Chris Carpentier llamó la atención por polémicas palabras: “Nada que celebrar”

Aquí encuentras más contenidos como este

Son muchos los motivos por los que ella sigue siendo una persona relevante en el país, especialmente por su influencia en en redes sociales de las que decidió alejarse un poco, pues terminaron siendo algo abrumadoras para su salud mental.

¿Cuántos años tiene Margarita Rosa de Francisco?

Margarita Rosa de Francisco se ha referido varias veces a la vejez, y a lo que los señalamientos sobre ella, le ha causado, al punto de no sentirse culpable por dejar varias rutinas fuera de su cuidado.

“Yo no es que esté en contra de las cirugías de rejuvenecimiento, ni me parezco moralmente superior por preferir no hacerlo” destacó hace unos meses De Francisco en sus redes.

La actriz de 58 años ha destacado que “a mi me parece maravilloso que hoy podamos hacer eso, por los avances de la ciencia y porque ya tenemos la autonomía y la libertad cultural para hacerlo. Lo que me pasa es que estéticamente no me gusta el resultado por lo que cuando se aplica ese mismo modelo en las caras, la singularidad de esos rostros desaparece y eso es lo que me da pesar que se vaya”,

Margarita Rosa de Francisco ha venido hablando sobres las decisiones que ha tomado sobre su piel y belleza. Así luce hoy. Fotografía por: Captura de pantalla redes sociales

Teniendo en cuenta que la actriz, decidió dejar de lado el bótox y lucir su piel un poco más natural y sin tantas inyecciones, el cambio se ha notado en su rostro.

Tras varios meses de haber tomado esa decisión, la expresentadora del Desafío reapareció recientemente en su cuenta personal de TikTok, para compartir una nueva reflexión sobre la vejez.

“Ahora está de tendencia un filtro en TikTok donde la gente se ve más vieja, y están las reacciones cuando ven de pronto esa cara que también es familiar, que es la propia cara, pero más envejecida. Entonces, me miro ahora, por ejemplo, y parece que tuviera el filtro ese”, expresó la caleña inicialmente.

Después, enfatizó: “Ya yo me puse ese filtro y, de verdad, que me aterró tanto, tanto, que casi que traiciono mi consigna de ser vigente o de tener presencia, y no perderme del espectáculo de mi propio envejecimiento, pues esa frase grandilocuente casi que se hizo trizas cuando me vi con el filtro: más vieja que como estoy ahorita, que como aparezco aquí”.

Aunque su intención es poder verse un poco más natural, Margarita Rosa aceptó finalmente que sí tiene cosas que no le gustan de la apariencia que tiene actualmente.

“Algo me tengo que hacer para no llegar allá, porque yo aguanto hasta aquí, o no sé si es que a medida que voy viendo los cambios, los voy digiriendo, porque estas líneas aquí son terribles, aquí esto tampoco me gusta. Parte de la belleza o del proceso es que uno vaya registrando todo lo que le pasa cuando se ve. Esto tiene su punto duro”, concluyó.